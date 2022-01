La campagne présente sur la boutique en ligne de Camaïeu quelques images de femmes manifestement battues. Lèvres tuméfiées, ecchymoses sur le menton, œil au beurre noir, visage en larmes, au milieu de mannequins souriants : la campagne dérange et de nombreux internautes s'insurgent et ne comprennent pas le message.

L'enseigne Camaïeu souhaite atteindre les femmes isolées avec sa campagne choc contre les violences faîtes aux femmes

N'imaginez pas des 4x3 dans les rues des villes. Les images sont dispersées, depuis le 26 janvier, dans les visuels de la boutique internet de la marque. Au milieu des mannequins qui mettent en avant des vêtements de la marque, quelques unes présentent des traces de coup. Elles interpellent forcément. La bonne humeur des mannequins habituels y contraste avec la détresse des femmes visiblement victimes de violences. Sous les photos de ces femmes là, un message clair : "3919, victime ou témoin composez le 3919". Si vous cliquez sur les fiches produits, pas de lien commercial, pas de vente proposée, mais une sensibilisation sur cette question sociétale.

"Vous entretenez un cliché"

Des internautes s'interrogent sur le message, l'association les Lionnes notamment. "Il faut vraiment ne rien connaitre de la lutte contre les violences faites aux femmes pour pondre une idée pareille", regrettent-elles dans un tweet. "Vous entretenez le cliché de la femme battue, vous provoquez des flashs qui leur ferez revivre leur enfer", insistent-elles. La marque est taxée de "féminisme washing" par d'autres comptes. Certains ou certains conseillent à la marque de s'adresser plutôt aux hommes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une campagne qui vise les femmes isolées

La marque est accusée de se faire un coup de com à bon compte donc. Ce que sa directrice réfute catégoriquement. "Camaïeu est partenaire depuis cinq ans de l'association Solfa - Solidarité Femmes accueil", explique Véronique Bacquet. Et elle entend promouvoir ainsi le 3919, augmenter la notoriété du numéro. Elle en veut pour preuve que les 2800 collaboratrices du réseau des boutiques portent les tee-shirt arborant le numéro depuis plusieurs semaines. Qu'elles ont été formées pour relayer le numéro et le message. "En cabine aussi, elles expliquent le fonctionnement du numéro, gratuit, anonyme, qui n'apparait pas sur la facture de téléphone", abonde Véronique Bacquet. Le 3919 est par ailleurs inscrit sur le ticket de caisse.

Le message sur le site internet de Camaïeu est en fait destiné aux femmes isolées, qui sortent peu de chez elles, ou qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. La marque indique qu'elle a récolté 500.000 euros en cinq ans, grâce aux arrondis de caisse. Depuis septembre, elle vend également un tee-shirt solidaire. Tous les bénéfices sont reversés à Solfa.