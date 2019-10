Les groupes de travail installés dans la foulée du lancement du Grenelle des violences conjugales rendent ce mardi leurs conclusions. Ils ont formulé soixante propositions à destination du gouvernement, qui tranchera le 25 novembre.

"Die-in" : rassemblement contre les féminicides, à Paris, place de la République, organisé par le collectif "Nous Toutes". © Radio France / Rémi Brancato

C’est la deuxième étape du Grenelle des violences conjugales, après son lancement à Matignon le 3 septembre. Le gouvernement avait installé onze groupes de travail, chacun chargé de plancher sur une thématique bien particulière : justice, handicap, violences psychologiques et emprise, violences économiques, coopération associations / hébergement, travail, accueil en commissariat et brigade de gendarmerie, Outre-mer, violences intrafamiliales, santé, éducation / prévention.

Ces groupes de travail, composés de membres du gouvernement, d’expert, d’administration, de citoyens, d’associations, se sont réunis à plusieurs reprises depuis début septembre pour écouter des victimes, leurs proches, pour déterminer les carences et dysfonctionnements dans le traitement des victimes. Et chaque groupe a formulé plusieurs propositions pour lutter contre les violences conjugales.

Mieux former

C'est un message martelé depuis des années par les associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences : il faut que tous les professionnels en contact avec des victimes reconnues ou potentielles soient en capacité de les repérer et donc de les aider. La formation (des personnels de santé, d'accompagnement social, d'Éducation nationale, des forces de l'ordre, des employeurs, des agents de Pôle Emploi, des syndicats) revient dans les conclusions de la quasi totalité des groupes de travail.

Mieux définir

Une meilleure définition de certains termes doit permettre de faciliter les poursuites judiciaires. Parmi les soixante propositions formulées, on trouve donc : "Définir et codifier les violences économiques dans la loi"; "Redéfinir la procédure et les critères d’indemnisation des victimes de violences conjugales, en s’inspirant de la procédure de réparation pour les victimes du terrorisme"; "Définir les violences psychologiques et l’emprise, et préciser leurs éléments constitutifs"; et enfin : "Faire du suicide forcé une circonstance aggravante (modification de l’article 222 -33-2- 1 du Code pénal et suivant)".

Adapter le monde du travail

Afin de ne pas couper une victime de ces ressources financières, le groupe de réflexion consacré au Travail préconise de favoriser la mobilité des salariés concernés, "d’accorder des autorisations d’absence spéciales ou des aménagements horaires pour permettre aux victimes d’effectuer leurs démarches", et de permettre la dématérialisation des bulletins de paie et autres documents administratifs pour empêcher un conjoint violent de faire de la rétention.

Certaines mesures déjà saluées par la Secrétaire d'Etat à l'égalité femmes - hommes

Marlène Schiappa, dans un entretien à nos confrères du quotidien La Croix, dit être favorable, parmi les propositions faites par les onze groupes de travail, à la mise en place d'un protocole clair d'accueil et d'évaluation du danger en commissariat et gendarmerie; à la réquisition des armes à feu dès la première plainte; mais aussi à l'évolution du secret professionnel pour qu'il puisse être partagé (notamment entre urgentistes, avocats, et policiers) si cela peut protéger les victimes.

La prochaine étape de ce Grenelle est la restitution, le 5 novembre, des travaux effectués par les "Grenelles locaux", pilotés par les préfets à l’échelle départementales. Le gouvernement annoncera des mesures législatives le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.