La grève s'annonce très suivie chez les fonctionnaires en particulier dans les écoles. D'après le principal syndicat du primaire, 44 % des professeurs des écoles feront grève.

Emmanuel Macron lors d'une visite dans une école. © AFP / PHILIPPE WOJAZER

Près de 9% des écoles seront fermées. Les agents de cantine ou du périscolaire sont appelés à se mobiliser également d'où le casse tête pour les parents, entre écoles fermées, partiellement ouvertes, avec ou sans cantine... Comment s'y retrouver ? Quelles sont les règles en la matière ?

Les enseignants doivent se déclarer 48 heures à l'avance, ce qui laisse le temps de prévenir les parents. Si tous les professeurs font grève, l'école est fermée. A partir de 25% de grévistes, la mairie peut assurer un service minimum d'accueil.

Mais toutes les communes ne disposent pas d'un personnel qualifié et suffisant pour s'occuper des enfants. Le SMA ne s'applique pas toujours. Et il est encore plus difficile à organiser quand les agents territoriaux, les ATSEM, les agents de cantine ou les animateurs, sont aussi en grève. Leur représentant syndical à la FSU, Didier Bourgoin, rappelle qu'ils n'ont aucune obligation de se déclarer à l'avance. Pour le périscolaire, le taux d'encadrement est d'un adulte pour 18 enfants à l'école élémentaire et un pour 14 à la maternelle.