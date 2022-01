Sur le plateau de franceinfo vendredi matin Jean-Michel Blanquer a reconnu des "erreurs" dans la gestion de la crise sanitaire à l'école, au lendemain d'une mobilisation massive des personnels de l'Éducation nationale. Le ministre a aussi précisé les mesures prises concernant les renforts et les masques FFP2.

Jean-Michel Blanquer sur le plateau de franceinfo vendredi. © Capture d'écran

"Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs." Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a fait son mea culpa vendredi sur franceinfo. "Je crois que c'est le propre de l'être humain, cela m'arrive évidemment et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses", a-t-il poursuivi. "Mais c'est important aussi de ne pas être dans des logiques de cristallisation excessive sur une personne", s'est-il défendu, au lendemain d'un vaste mouvement de grève et de mobilisation dans l'enseignement. La gestion de la crise sanitaire dans les écoles est vivement critiquée par le corps enseignant. Il est notamment reproché "une pagaille indescriptible" dans les protocoles sanitaires.

"Je savais bien qu'il y aurait une mobilisation assez importante, j'en prends acte" et la "comprends pour l'essentiel", a-t-il indiqué. "On est tous lassés de ce virus, il est normal qu'à un moment donné, une lassitude s'exprime", a-t-il admis.

Un ministre dans la tourmente

Jean-Michel Blanquer vit une fin de quinquennat compliquée. Le ministre est notamment accusé de faire preuve de "mépris" à l'égard des enseignants. Lundi soir, c'est le Premier ministre Jean Castex qui a dû monter au tableau pour dire que trois autotests suffiraient désormais pour les cas contact. Un passage télévisé considéré comme un "désaveu" voire "une humiliation" pour Jean-Michel Blanquer par les oppositions et syndicats. Les Insoumis et le candidat écologiste Yannick Jadot ont appelé à sa démission. Jeudi soir, c'est encore Jean Castex qui a présidé la réunion avec les syndicats enseignants, au ministère de l'Éducation nationale.

"C'est normal que le Premier ministre, dans un moment qui est difficile, soit en appui", s'est défendu le ministre sur franceinfo. "Le fait de passer à trois autotests, c'est quelque chose que j'avais demandé au Premier ministre et ce qui s'est passé cette semaine est un travail très collectif avec le Premier ministre. Je ne sais pas s'il y a un 'problème Blanquer' mais je ne pense pas que ce soit le sujet", a-t-il estimé.

5 millions de masques FFP2 et 8.000 renforts

À l'issue de la réunion avec les syndicats jeudi soir, Jean-Michel Blanquer a annoncé la mise à disposition de "5 millions de masques FFP2" pour les enseignants de maternelle sur demande. Ils "vont arriver en début de semaine prochaine, et ça va s’échelonner jusqu’à la fin du mois", a précisé le ministre sur franceinfo. Il a également confirmé que chaque enseignant de l’Éducation nationale recevra deux masques chirurgicaux par jour.

Le ministre a aussi annoncé jeudi soir que "plusieurs milliers" de remplaçants seront mobilisés "pour faire face à la crise". Précisions sur franceinfo vendredi matin : le renfort annoncé va s'élever à 8.000 personnels supplémentaires. Parmi eux, "1.500 assistants d'éducation", des surveillants qui vont renforcer les équipes de vie scolaire dans les collèges et lycées. Il y aura également "1.500 vacataires administratifs" déployés pour épauler les directeurs d'école et les chefs d'établissement et "1.700 médiateurs lutte anti-coronavirus" supplémentaires. Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a annoncé que 3.300 enseignants contractuels vont voir leur contrat prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les recrutements de ces 8.000 renforts commenceront "dès la semaine prochaine" et ils seront embauchés "jusqu'à la fin de l'année scolaire".

Le ministre a par ailleurs indiqué que "plusieurs centaines de personnes" seraient embauchées de façon pérenne, via le recours aux "listes complémentaires" : il s'agit de candidats qui n'ont pas été reçus aux concours de professeurs des écoles mais étaient bien classés et susceptibles d'être finalement appelés pour pourvoir des besoins.

Parmi les autres mesures annoncées à l'issue de la réunion avec les syndicats figurent l'amplification de l'installation de capteurs de CO2 et l'organisation de réunions bimensuelles avec les syndicats. Enfin, les évaluations pour les classes de CP prévues en janvier seront "reportées à un délai qui reste à définir". En revanche, il n'est pas prévu que les épreuves de spécialité du bac, en mars, soient transformées en contrôle continu mais un report est envisagé.

Des explications sur les annonces tardives

La réunion avec les syndicats enseignants a aussi permis au ministre de l'Éducation nationale de s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à dévoiler le nouveau protocole sanitaire dans les écoles la veille de la rentrée de janvier. "Il y a le conseil de défense d'abord, ensuite on renvoie au Haut Conseil de la santé publique, cela donne un protocole général en population générale, puis nous le transposons pour que tout ça soit cohérent", a expliqué Jean-Michel Blanquer. "Dans cette situation de crise sanitaire, nous sommes donc obligés parfois d'être extrêmement réactifs, d'aller vite, d'annoncer des choses peu de temps avant qu'elles s'appliquent", a-t-il justifié, regrettant que "l'immédiateté médiatique" ne permette "pas toujours de tout expliquer comme il le faudrait".