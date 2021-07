Avoir un QR code prouvant que l'on a contracté le Covid il y a moins de 6 mois et ainsi obtenir le pass sanitaire est devenu mission impossible pour certains ex-malades. Une situation absurde résultant d'un cafouillage législatif. On vous explique.

"J'ai bien gardé mon attestation de test PCR positif datant du mois de mars, mais il n'y a aucun QR code dessus" explique une auditrice de France Inter, qui a l'impression de s'être fait avoir. Une autre auditrice témoigne de la situation de son fils, infirmier à l'hôpital public, ayant contracté le Covid-19 en avril dernier. "Il a contacté le SIDEP pour obtenir un certificat avec QR code. La réponse est la suivante : votre résultat est positif, mais votre certificat d'analyse Covid est expiré."

Une situation incompréhensible et de plus en plus handicapante à l'annonce de la généralisation du pass sanitaire. Mais comment en est-on arrivé là ?

Données sanitaires sensibles

En mai 2020, l'outil SI-DEP (Système d'Information et de DEPistage) a été mis en place par le ministère de la Santé. Réservé aux professionnels, il permettait d'enregistrer les résultats des tests covid-19 et d'assurer le suivis des cas positifs

La CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés) a alors procédé à des séries de contrôles pour vérifier notamment le consentement des patients, et le respect du droit d'accès de chacun à ses informations personnelles (nom, prénom, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, médecin traitant, date du prélèvements et résultats de l'examen).

Le 11 mai 2020, le temps de conservation de ses données sensibles, initialement fixé à un an par le gouvernement, a été abaissé à 3 mois par les députés suite à l'avis de la CNIL. Une conservation à durée limitée que l'on retrouve bien dans la notice d'information patient de la SI-DEP : "Les données sont conservées dans le système d’information pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur collecte."

Pass sanitaire et expiration des données

Depuis le 19 avril 2021, le site de la SI-DEP a été ouvert aux particuliers : les résultats des test PCR positifs ou négatifs et des tests antigénique négatifs peuvent désormais être téléchargés par tous sous forme de certificats avec QR codes, et importés sur l'application TousAntiCovid.

Pour rappel, le pass sanitaire peut être délivré aux personnes rétablies du Covid, si l'infection remonte à moins de 6 mois, et plus de 11 jours. Problème : quand les patients vont sur le site de la SI-DEP pour un certificat de rétablissement au Covid-19 avec QR code : impossible de le récupérer si le test PCR positif remonte à plus de 3 mois.

Un amendement faisant passer de trois à six mois la durée de conservation des données par le site de la SI-DEP a été adopté à l'Assemblée nationale le 21 juillet, à l'occasion des débats sur l'extension du pass sanitaire. Mais cette décision n'est pas rétroactive : impossible donc de récupérer les données supérieurs à 3 mois déjà effacées.

Et pour ceux ayant gardé précieusement le résultat de leur test PCR positif : impossible aussi de l'utiliser sans QR codes dessus. La direction générale de la santé nous l'a confirmé par mail, pour les personnes n'ayant pas pu récupérer leur certificat de rétablissement :

"Il est nécessaire de, soit avoir un schéma vaccinal complet, soit se faire dépister de nouveau pour obtenir une preuve de test négatif" - Direction générale de la santé.

Quant au bug de plusieurs heures qui a paralysé tous les utilisateurs tentant de se connecter à la plateforme SI-DEP le 22 juillet dernier, aucune explication n'a été fournie.