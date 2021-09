Longtemps critiqué pour son manque d'investissement dans la lutte contre le cyberharcèlement, Twitter teste une nouvelle fonctionnalité qui évalue la nature des interactions entre utilisateurs, et bloque pendant sept jours l'accès à votre compte pour les auteurs de tweets insultants, haineux, ou blessants.

Les réseaux sociaux prendraient-ils enfin leurs responsabilités ? Après Facebook qui teste des réajustements de son intelligence artificielle pour limiter la diffusion de contenus non désirés par ses utilisateurs, Twitter expérimente de son côté sa propre petite révolution : un "mode sécurité" qui permettrait de limiter les accès de haine en ligne.

Barrage contre les comptes haineux

"Nous voulons diminuer le stress qui pèse sur les utilisateurs qui ont affaire à des interactions inopportunes", détaille Jarrod Doherty en charge d'annoncer la nouveauté sur l'un des blogs de la plateforme américaine. Que sont ces "interactions inopportunes" ? Du "bruit", des "perturbations", et plus précisément des propos "blessants, comme des insultes ou des commentaires haineux", et même des "réponses ou mentions répétées" sans y avoir été invité. Autrement dit, un barrage contre les haineux et les trolls.

L'expérimentation qui vient de démarrer ce mercredi 1er septembre propose à un échantillon d'utilisateurs (anglophones) d'activer cette fonction sécurité. Une fois en marche, le système fonctionne de manière autonome en évaluant si les interactions sont négatives ou nuisibles et en bloquant temporairement l'accès des comptes perturbateurs à votre compte. Pendant sept jours, ces utilisateurs indésirables ne peuvent plus voir vos tweets, ni interagir en vous envoyant des messages privés.

Limiter les erreurs

Des gardes-fous sont tout de même prévus pour limiter le procès public en atteinte aux libertés. L'annonce a d'ores et déjà été accueillie de façon mitigée par certains utilisateurs qui dénoncent un outil de "censure des faits et de la vérité". Pour border les choses dès le départ, tout le développement de la nouvelle fonctionnalité a été suivi par un panel d'experts en sécurité numérique, en santé mentale et en droits humains, mais cela n'empêchera pas les "erreurs", reconnaît d'ores et déjà Twitter.

Une fois activé, le système est autonome, mais il peut être désactivé à tout moment par l'utilisateur. Un récapitulatif des comptes bloqués et messages non-désirés est mis à sa disposition, afin de pouvoir si besoin revenir sur la punition. Mais la technologie n'est pas à l'abri d'une mauvaise interprétation, en particulier sur ce réseau social où les codes de conversations évoluent très vite, où le second degré est particulièrement répandu. Pour limiter ce genre d'erreur, le blocage automatique laissera de côté les comptes que l'utilisateur suit ou avec qui il a des interactions régulières.

Twitter, enfin bon élève dans la lutte contre la haine en ligne ?

Un changement d'envergure de la part de Twitter, considéré comme le mauvais élève des réseaux sociaux en matière de lutte contre le cyberharcèlement, et dont la politique de signalement des contenus haineux est largement critiquée pour ses lacunes. En juillet dernier notamment, la justice française a ordonné à l'entreprise de détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne, après assignation par six associations de lutte contre les discriminations, pour le moins agacées par l'attitude de la firme et son manque d'investissement pour faire le ménage.