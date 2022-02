À six mois des vacances estivales, les agences de voyage et les tour-opérateurs observent depuis deux semaines une frénésie de réservations. Une embellie qui profite aux destinations étrangères, sur fond de réouverture des frontières, mais peu aux sites touristiques hexagonaux.

Le sud de l'Europe, comme ici au Portugal, devrait une nouvelle fois avoir la cote cet été. © Radio France / Philippe Lefebvre

Dans les agences de voyages et chez les tour-opérateurs, les compteurs s’affolent. Depuis un peu plus de quinze jours, tous observent une hausse spectaculaire des réservations de séjours et de voyages pour l’été prochain. C’est le cas de Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France : "Nous avons une augmentation des ventes et chaque semaine nous enregistrons une hausse du volume de clients de 30% supplémentaire". Une situation inespérée pour ce poids lourd du secteur, proposant à la fois des voyages et des séjours dans 54 clubs de vacances à travers le monde.

Des frontières qui s'ouvrent de nouveau

Pour Nicolas Delors, directeur général du groupe Salaün, fort de près de 200 agences de voyage dans l’hexagone, l’explication de cette envolée des réservations est très simple. "On a des frontières et des pays qui s’ouvrent à nouveau, comme le Maroc et puis, dernièrement nous avons eu une bonne nouvelle avec la fin des tests PCR obligatoires pour le retour en France et ce à compter du 16 février".

Ces décisions sont de nature également à rassurer les clients, à qui l’on propose désormais des assurances Covid permettant une prise en charge en cas de contamination sur le lieu de vacances ou le rapatriement en cas de fermeture des frontières du pays où l’on passe son séjour.

Des motifs d'espoir pour les destinations françaises

Toutefois, cette tendance ne semble pas profiter pour le moment aux destinations touristiques françaises, reconnait Mélanie Lemarchand, la directrice générale de Lidl voyage. "La France représente 30% de nos ventes mais on est très loin des 60 et 80% des ventes des deux dernières années".

Pourtant, les professionnels du tourisme de l’hexagone ne baissent pas les bras, d’autant plus que l’on enregistre un frémissement des réservations comme par exemple à Nice où le déroulement de carnaval, à partir du 11 février, a semble-t-il rassuré les futurs clients de l’été. Même tendance au Cap d’Agde où l’on redoute toutefois d’avoir beaucoup de réservations qui, contrairement à la tendance actuelle, seront des réservations de dernière minute.

Comment éviter les déconvenues ?

Pour éviter les mauvaises surprises, voici désormais quelques conseils avant de réserver vos vacances :