Reporters sans frontières fait ce constat : 2016 est une année noire pour la liberté de la presse dans le monde. Dans les deux tiers des pays répertoriés, la situation de la presse a empiré.

Pour la première fois en dix ans, l'Erythrée n'arrive pas dernière de ce classement. Cette année c'est la Corée du Nord qui lui vole la vedette. Corée du Nord où le simple fait d'écouter une radio basée à l'étranger peut vous envoyer directement en camp de concentration.

Selon Reporters Sans Frontières, les deux tiers des pays répertoriés ont vu leur situation se détériorer, tandis que le nombre de pays où la situation est considérée comme "bonne", ou "plutôt bonne" est en net recul.

Ce qui est aussi très inquiétant selon Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, c'est le basculement qui s'opère dans certaines grandes démocraties. Les violations de la liberté d'informer ne sont plus l'apanage des seuls régimes autoritaires et des dictatures.

Le Canada a perdu quatre places, le Royaume Uni et les Etats-Unis ont perdu deux places. Il y a dans le monde de moins en moins de responsables politiques qui prennent fait et cause pour les journalistes. Cette dérive est inquiétante pour la défense de l'ensemble de nos droits.