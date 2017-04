L'hommage national au policier tué jeudi dernier lors de l'attentat sur les Champs-Elysées a eu lieu ce mardi dans la cour de la préfecture de police à Paris.

Hommage national rendu mardi au policier tué sur les Champs-Elysées © AFP / Bertrand GUAY

Le chef de l’État a pris la parole lors de cet hommage à Xavier Jugelé :

Des paliers sont un à un franchis dans la violence à laquelle policiers et gendarmes sont confrontés. Ils sont devenus des cibles

Xavier Jugelé, 37 ans, a été tué jeudi de deux balles dans la tête sur les Champs-Elysées par Karim Cheurfi, qui a blessé deux autres policiers, dont l'un grièvement, ainsi qu'une touriste allemande, avant d'être abattu.

Hommage à Xavier Jugelé © AFP / Bertrand Guay

Lors de la cérémonie, le compagnon de Xavier Jugelé, Etienne Cardilles avec lequel il était pacsé, a pris la parole, empruntant cette formule au journaliste Antoine Leiris dont la femme est morte lors de l'attentat du 13 novembre au Bataclan, le laissant seul avec un fils de 17 mois

Je souffre sans haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas.

► VOIR | L'hommage émouvant d'Etienne Cardilles à son compagnon Xavier Jugelé tué sur les Champs Elysées :

Cet attentat a bouleversé la fin de la campagne trois jours avant le premier tour de la présidentielle. Xavier Jugelé était un policier engagé notamment pour défendre les droits des homosexuels, et également auprès des migrants en Grèce où il s'est rendu à plusieurs reprises dans les troupes de Frontex.

Plus de moyens pour les policiers

Six policiers sont morts dans les attentats depuis janvier 2015 en France. Un livre blanc de la police pour après la présidentielle de 2017 a été adressé aux deux candidats pour réclamer plus d'effectifs, et une simplification de la procédure pénale.

Le chef de l'Etat a ajouté :

Aux élus ici présents qui auront à décider pour demain, je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires, pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens, et pour leur fournir les moyens d'agir encore plus efficacement

Emmanuel Macron et Marine Le Pen présents

Les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont assisté à cette cérémonie, à l'invitation de François Hollande.

Emmanuel Macron, candidat qualifié pour le 2ème tour, présent lors de l'hommage à Xavier Jugelé © AFP / Bertrand GUAY

Parmi les personnalités présentes figuraient également l'ex-chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, les anciens Premiers ministres Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin, le procureur de Paris, François Molins, et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat Claude Bartolone et Gérard Larcher.