Alors que les premiers épisodes de la saison 2 de HPI sont diffusés ce jeudi 12 mai, quelles sont les séries françaises les plus regardées à la télévision (et en replay) ces 15 dernières années ? La prime va à trois fictions de la chaîne TF1.

Les séries télévisées françaises les plus regardées depuis 15 ans. © TF1

Après un énorme carton l'année dernière, la saison 2 de HPI, avec notamment Audrey Fleurot et Medhi Nebbou commence ce soir sur TF1. La suite du quotidien de Morgane ancienne femme de ménage au haut potentiel intellectuel devenue consultante pour la police devrait à nouveau être suivie par des millions de téléspectateurs. L'année dernière, avec des audiences jamais vues depuis des années, la série est devenue la plus regardée de ces quinze dernières années.

Si l'on élargit un peu, la chaîne privée occupe même les trois premières places du classement des séries françaises les plus regardées à la télévision (et en replay) depuis 2006. Un classement réalisé par Médiamétrie et qui fait la moyenne des audiences, toutes saisons et épisodes confondus. En l'occurrence, ces trois séries les plus regardées n'ont eu qu'une seule saison. Ce classement ne concerne évidemment pas les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime.

1. HPI grande gagnante de ces 15 dernières années

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Morgane, 38 ans, trois enfants et deux ex, a cinq crédits sur le dos et 160 de QI. Impossible pour elle de ne pas résoudre une énigme qui se présente à elle, même quand elle fait le ménage au commissariat... elle qui déteste la police. Dès les premiers épisodes de la première saison, les français s'attachent à ce personnage haut potentiel intellectuel et haut en couleurs incarné par Audrey Fleurot. La série qui mêle enquête policière et humour.

En moyenne, les huit épisodes de la première saison ont été regardés par 11,5 millions de téléspectateurs, un record absolu depuis la diffusion la série Dolmen en 2005. La série française de TF1 est donc bien la plus plébiscitée par les habitants ces 15 dernières années. À voir ce qu'il en sera pour cette deuxième saison, alors qu'une troisième est déjà confirmée.

2. Beau succès pour Une chance de trop, sortie en 2015

La série Une chance de trop, diffusée en six épisodes sur TF1 pendant l'année 2015, est une adaptation du roman d'Harlan Coben du même nom. Alice, incarnée par l'actrice Alexandra Lamy, prépare le biberon de sa fille de 6 mois quand deux coup de feu éclatent, avant le trou noir. Quand la maman sort de son coma, son mari a été assassiné et sa fille enlevée elle fera tout pour la sauver.

En moyenne, les six épisodes de la première (et seule) saison ont été regardés par 8,7 millions de téléspectateurs. Réalisée par François Velle, la série n'a qu'une saison, elle a également été diffusée sur la plateforme Netflix.

3. Le secret d’Élise, diffusée en 2016, complète ce top 3

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Secret d'Élise est une mini-série française réalisée par Alexandre Laurent en 2015. Comme Une chance de trop. Elle compte six épisodes diffusés en 2016 sur TF1, on y suit trois familles à des époques différentes. En 2013, un jeune couple s'installe dans le sud, dans une maison hantée par le fantôme d'une petite fille morte en 1969. En 1986 cette fois, une autre famille habite la est constate l’inquiétante amitié entre leur fille et le fantôme. Comment Elise a-t-elle pu se noyer ? Sa mère fera tout pour le savoir.

En moyenne, les six épisodes de la première (et seule) saison ont été regardés par 8,7 millions de téléspectateurs. Elle est adaptée du programme américain The Oaks.