Avec son frère Igor, Grichka Bogdanoff a ouvert la voie de la vulgarisation scientifique, à la croisée des chemins avec la science-fiction, à la télévision française. Il est décédé ce mardi. Il avait 72 ans.

Un physique atypique, une voix reconnaissable entre mille et un aplomb inégalé pour faire se rencontrer, dans des programmes télévisés cultes, la science et la science-fiction : avec son frère Igor, Grichka Bogdanoff était l'un des spécialistes du genre futuriste à la télévision française. Il est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé ce mardi son agent. "Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles", a-t-il déclaré.

Selon les informations du Monde, l'animateur s'est éteint des suites du Covid-19, et n'était pas vacciné, pas plus que son frère Igor, lui aussi hospitalisé.

Né à Saint-Lary dans le Gers, issu d'une famille d'aristocrates russes et autrichiens, il a été élevé, avec son frère jumeau, essentiellement par sa grand-mère maternelle, qui avait acheté le château de Saint-Lary. Cultivant beaucoup de mystère autour de leur histoire personnelle, dont ils ont presque fait une légende familiale, ils racontaient régulièrement avoir eu le bac à 14 ans.

Initiateur avec son frère de la science fiction à la télé, avec "Temps X"

Fascinés par la science fiction, ils écrivent leur premier livre en 1976 : "Clefs pour la science fiction", préfacé par Roland Barthes. Ils interviennent alors en tant que chroniqueurs dans "Un sur cinq" de Patrice Laffont sur Antenne 2 puis dans "Bon appétit" d'Yves Mourousi sur TF1. Mais c'est en 1979 que la popularité des deux frères explose, avec l'émission Temps X, toujours sur TF1.

Dans un décor de vaisseau spatial, alors inédit pour l'époque (mais en pleine époque de la saga "La Guerre des Etoiles"), habillé par des visuels de voyage cosmique et des musiques synthétiques, les jeunes frères Bogdanoff évoquent tous les aspects de la science fiction, dans un programme entrecoupé de séries comme Star Trek ou Le Prisonnier. Temps X dure huit ans à l'antenne.

Controverses sur leur thèse de doctorat

Ils disparaissent ensuite des écrans pendant une dizaine d'années pour faire des études scientifiques : chacun travaille sur un sujet différent mais tous deux obtiennent un doctorat - Grichka écrit "Fluctuations quantiques de la signature de la métrique à l'échelle de Planck", qu'il soutient en 1999. L'un comme l'autre ont vu leurs travaux vivement critiqués par la communauté scientifique, allant même jusqu'à un rapport interne commandité par le CNRS en 2003 qui affirme notamment que son travail était "insuffisant" et que sept des huit articles de la thèse de Grichka Bogdanoff "ne contribuent en rien aux mathématiques". Rendu public par le journal Marianne, ce rapport est à l'origine de deux procès : ils ont d'abord gagné une action en diffamation contre Marianne en 2014, avant de perdre contre le CNRS devant le tribunal administratif, après avoir tenté de faire reconnaître le rapport visé comme "illégal".

Igor et Grichka reviennent à la télé en 2002 avec Rayons X, un programme court diffusé sur France 2. Plus exactement, ce sont leurs avatars en 3D qui présentent ce programme. Nouveau succès pour le duo, qui dure cinq ans et bascule dans la vulgarisation scientifique plutôt que dans la pure science fiction.

"Jamais de chirurgie esthétique"

Mais si l'antenne n'expose que les modélisations virtuelles d'Igor et Grichka, leurs vrais visages attirent eux aussi toutes les interrogations : au fil des années, ils se métamorphosent, affichant menton et pomettes de plus en plus proéminentes. Ils ont toutefois toujours affirmé ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique, répondant la plupart du temps à côté de la question, ou évoquant d'autres types "d'expérimentations". "Ca remonte à une causalité qui est une variable cachée non locale, et qui doit le rester", répondait Grichka dans une interview à la RTS en 2016.

Vient ensuite en 2009 "Science X", qui ne connait pas le même succès, et s'attire là aussi les foudres de la communauté scientifique. Suspendue quelques semaines plus tard, elle revient en fin de saison sous un nouveau nom ("Science 2"), et disparaît à nouveau. Hormis quelques documentaires, c'est leur dernière expérience dans la vulgarisation à la télévision. Depuis, ils ont fait de nombreuses apparitions mais dans des divertissements, tour à tour personnages récurrents dans "Fort Boyard", chroniqueurs dans "Touche pas à mon poste" (Cyril Hanouna leur a même consacré une chanson), sociétaires aux "Grosses Têtes" et perroquets dans "Mask Singer".

En 2021, les deux frères avaient été renvoyés en correctionnelle après trois ans d'enquête pour "escroquerie sur personne vulnérable" envers un homme d'affaire malade depuis plusieurs années – qui s'était suicidé au cours de l'enquête, en 2018. Ils sont accusés d'avoir tenté de lui faire croire à des "investissements extraordinaires" pour relancer leur émission "Temps X". Le procès devait s'ouvrir le 20 janvier. "Ce procès ne constituait nullement une actualité pour lui et pour son frère jumeau tant ils s'estimaient étrangers aux faits reprochés et scandalisés par des accusations infondées. Cette procédure s'éteint donc en l'état à son égard et il restera définitivement présumé innocent", ont précisé ses avocats dans un communiqué.