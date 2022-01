Igor Bogdanoff est décédé lundi à l'âge de 72 ans, a annoncé son agent à l'AFP. Sa mort survient six jours après celle de son frère, Grichka, disparu le 28 décembre.

Igor Bogdanoff et son frère Grichka (au premier plan), en 2018. © AFP / Lucas Barioulet

Ils étaient les icônes de la science-fiction en France. Igor Bogdanoff est décédé lundi à 72 ans, six jours après son frère jumeau Grichka, a annoncé son agent. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent à l'AFP. La famille n'a pas souhaité communiquer les causes de sa mort, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien. Le journal Le Monde avait révélé que Grichka était mort du Covid et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons.

Nés en 1949 à Saint-Lary dans le Gers, les deux frères étaient issus d'une famille d'aristocrates russes et autrichiens et avaient été élevés par leur grand-mère maternelle. Ils ne délivraient que peu de détails sur leur histoire personnelle. Un mystère qui ne manquait pas d'accroître les rumeurs, notamment sur leurs visages, qu'ils avaient eux-mêmes qualifiés "d'extraterrestres".

Des icônes en tenues de cosmonautes

Les deux jumeaux étaient devenus des stars de la télévision dans les années 1980 grâce à "Temps X", première émission de science-fiction diffusée en France, sur TF1. Dans un décor de vaisseau spatial et avec des combinaisons futuristes, Igor et Grichka Bogdanoff ont alors pour rôle de vulgariser la science. Jusqu'en 1987, ils parlent du train du futur, d'intelligence artificielle, d'astronomie ou encore d'ovnis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils disparaissent ensuite des écrans pendant une dizaine d'années, le temps d'étudier, de rédiger leurs thèses, d'écrire des ouvrages de vulgarisation (sous le nom de Bogdanov depuis le début des années 1990) comme "Dieu et la science", entretien avec le philosophe Jean Guitton (1991). En 1999, Grichka valide sa thèse en mathématiques et, en 2002, Igor en physique.

Leur retour à la télévision se fait au début du 21e siècle, avec plusieurs émissions, dont "Rayon X", un programme court diffusé sur France 2 et dans lequel ce sont leurs avatars en 3D qui s'expriment. L'émission rencontre un certain succès et reste cinq ans à l'antenne. En 2008, ils lancent "Science X", toujours sur France 2, mais le programme est vite arrêté. Depuis, ils ont fait de nombreuses apparitions dans des divertissements, comme "Fort Boyard", "Touche pas à mon poste" ou encore les "Grosses Têtes".

Le temps des controverses

Cette étiquette de scientifiques s'est décomposée au fil des années et des controverses. Leurs travaux sont contestés par la communauté scientifique, notamment par le CNRS. Par ailleurs, les deux frères ont été accusés de plagiat par l'astrophysicien américain Trinh Xuan Thuan.

Aussi, un procès pour "escroquerie sur personne vulnérable" devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Ils étaient accusés d'avoir spolié un millionnaire bipolaire pour régler leurs déboires financiers et relancer "Temps X", l'émission de science-fiction qui les a rendu célèbres.