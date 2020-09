Information France Inter : une structure très discrète de renseignement contre le blanchiment d'argent sale a été mise en place ces derniers mois pour détecter les faux "bons samaritains" de la crise actuelle. La police craint que la criminalité organisée mette la main sur les entreprises en difficulté.

Siège de la Police Judiciaire à Paris © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

C'est une des conséquences de la crise dûe à la pandémie de coronavirus : 2 400 faits d'escroqueries ont déjà été signalés à la police. Dans ce lot, il s'agit pour les enquêteurs de détecter de faux sauvetages d'entreprises en difficulté, dont le but serait de prendre le contrôle en sous-main des commerces et des sociétés en faillite, afin de blanchir de l'argent de sale.

Une structure très discrète de renseignement contre le blanchiment a donc été mise en place ces derniers mois. C'est inédit en France.

Prévenir l'infiltration d'argent sale dans l'économie légale

Les agents de cette cellule ont pour mission de détecter ces faux sauveteurs d'entreprises. Les services de Police Judiciaire et du ministère des Finances à Bercy ne se sont pas contentés ces derniers temps de créer ce qu’ils ont appelé des task forces contre les "escroqueries Covid" liées aux aides de l'Etat. Des équipes d’analystes et de renseignement spécialisées sur la criminalité organisée ont été également mises en place pour prévenir l'infiltration de fonds d’origine criminelle dans les mois qui viennent.

Pour mémoire, sur les escroqueries aux masques et gels, les faux ordres au virement passés, les marchandises factices étaient proposées à la vente et les aides de l'Etat réclamées sur de faux documents, 12 millions d'euros se sont "envolés", et les tentatives d'escroquerie portent sur 41 millions d'euros.

Un expert du blanchiment contacté par France Inter, parle d'un phénomène "monstrueux d'une ampleur inédite" constaté dans d'autres pays, en Amérique du Sud, ou en Europe (Italie notamment), des pays qui se sont déjà fortement alarmés. Cela se traduit par des propositions d'achats de commerce en difficulté avec du cash, beaucoup d'argent en liquide, et c'est ce que craignent depuis des mois les services de police judiciaire au sein de l'Union européenne.

"Il faut éviter la main mise de la criminalité organisée sur l'économie légale. C'est notre peur la plus forte", explique Corinne Berthout, adjointe de la sous-direction 'criminalité financière' de la Police Judiciaire.

Pour l'instant, il n'y a pas eu en France de cas concret de blanchiment et de rachats de société douteux, mais elle s'attend à ce que ces phénomènes surgissent "fin 2020, début 2021". "On voit les modus operandi qui vont se dégager. Il y a les petites mains, les mules financières, tout ce cheminement qui se fait de frontières en frontières" explique-t-elle.

C'est le Cirasco, le service de renseignement anti-criminalité organisée qui a été chargé de cette mission. Cet été tous les protocoles de détection de blanchiment d'argent ont été renforcés pour des échanges d'information avec Bercy et tous les autres services européens concernés.