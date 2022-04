La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a publié ce jeudi un premier rapport après avoir reçus 11 000 témoignages de victimes. "Il faut aller chercher la révélation des violences" déclare sur France Inter le coprésident de la Ciivise.

Les coprésidents de la Commission, Edouard Durand et Nathalie Mathieu, en février 2022 à Paris. © AFP / JULIEN DE ROSA

"C'est un chiffre absolument considérable dont la société doit prendre la mesure ", alerte sur France Inter Édouard Durand, coprésident de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Lui et l'autre co-présidente de la Ciivise, Nathalie Mathieu, étaient les invités du journal de 13H de France Inter vendredi. Selon la Ciivise, 160 000 enfants sont chaque année victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial. Autre statistique effarante : un Français sur dix a subi des violences sexuelles durant son enfance. "Ces enfants existent (...) le devoir de tous est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité" affirme le magistrat et ancien juge pour enfants.

"Il faut aller chercher la révélation des violences"

La Commission a remis ce jeudi un premier rapport et fait une vingtaine de recommandations. Pour se faire, elle a lancé un appel à témoignages. Plus de 11 000 reçus en à peine six mois. "C'est dire à quel point la Commission répondait à un besoin ." estime Edouard Durand. Il cite l'exemple de certaines victimes, notamment des personnes agées, qui ont appelé la plateforme téléphonique lancée et avoué avoir attendu ce moment toute leur vie.

D'après le coprésident de la Commission, "il ne faut pas attendre que l'enfant parle, il faut lui parler. Il faut aller chercher la révélation des violences." Edouard Durand souligne d'ailleurs que "l'agresseur a toujours la même stratégie : imposer le secret à l'enfant, le réduire au silence. L'agresseur a remplacé l'interdit de la violence par l'interdit de parler."

Cela fait 25 ans que l'on parle de ce problème de manque de dénonciation par le monde médical dans son ensemble

Partant de ce constat, le magistrat le réaffirme sur France Inter, il faut que "tout professionnel travaillant avec des enfants pose à tous les enfants la question des violences subies. (...) nous disons que pour les médecins par exemple, il faut une obligation de signalement." Une autre préconisation fondamentale de la Ciivise est ainsi de "protéger les médecins des poursuites disciplinaires". Cependant, L'Ordre des médecins n'est pas du tout favorable à cette préconisation. "C'est une position ancienne", précise Nathalie Mathieu, coprésidente de la Commission et directrice générale de l'association Docteur Bru." "Cela fait 25 ans que l'on parle de ce problème de manque de dénonciation par le monde médical dans son ensemble."

"La question des soins est une question de justice"

Dans le rapport, la Ciivise évoque un autre sujet fondamental : celui des soins à apporter le plus rapidement possible aux enfants victimes de violences sexuelles. " La question des soins est une question de justice", affirme Edouard Durand. "Ces soins spécialisés en psychotrauma existent mais ne sont pas suffisamment dispensés. Ne pas les donner aux enfants ou aux adultes qu'ils deviennent est une perte de chance inacceptable." déplore le magistrat.

Enfin, la Commission souhaite également attirer l'attention sur les enfants en situation de handicap. D'après Benoit Durand, "l' agresseur, dans sa stratégie, recherche toujours une proie vulnérable. L'enfant est une personne vulnérable. L'enfant handicapé est une personne encore plus vulnérable. (...) Il y a un grand chantier sur lequel la Ciivise est extrêmement attentive ."