Près de 20% des services d'urgence en France sont actuellement contraints de limiter leur activité ou s'y préparent. Selon Patrick Pelloux, Président de l'Association des médecins urgentistes de France, la situation est "catastrophique".

Les Urgences du CH de Givors (Rhône-Alpes) ont fermées la nuit pendant tout le mois de février, faute de soignants. © Maxppp / Richard MOUILLAUD/PHOTOPQR/LE PROGRES

Accès filtrés et fermetures en cascade : la pénurie de soignants aux urgences vire à la "catastrophe", avec déjà 120 services contraints de limiter leur activité ou s'y préparant, selon une liste établie par l'association Samu-Urgences de France. Cela représente près de 20% des établissements publics et privés du pays. Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France était reçu ce vendredi 20 mai au soir au ministère de la Santé pour une réunion de crise. "Nous sommes dans une véritable catastrophe", assène-t-il ce samedi sur France Inter.

"La crise est là, nous sommes dans une véritable catastrophe, Je ne pensais pas un jour voir un service d'urgence fermer. C'est une certaines idée du socle de la République et de l'humanisme qui s'écroule. C'est le service public, le service rendu aux patients qui s'écroule", énumère-t-il.

"On n'a pas besoin d'une psychothérapie (...) mais de faire revenir des médecins"

C'est terrible, quand on apprend que des services d'urgence comme Saint-Tropez ou le CHU de Bordeaux, ferment leurs portes, c'est vraiment très inquiétant.

Reçu hier par la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui succède à Olivier Véran, il estime que "rien n'est sorti" de cette réunion. "Ils nous ont écouté, ça faisait un peu réunion de crise et psychothérapie de groupe mais on n'en a pas besoin."

Selon lui, les constats énumérés par la nouvelle ministre sont "urgentissimes".

Il explique cette désertion par "des conditions de travail épouvantables", et une pénurie de recrutement dans plusieurs secteurs , dont la "chirurgie". "Tous les dysfonctionnements de l'hôpital et de la ville arrivent aux urgences", selon Patrick Pelloux, pour qui les mesures qui ont été prises pour pallier la situation n'ont pas fonctionné.

"Il va y avoir des morts, c'est une réalité"

"On ne peut plus le faire, on n'y arrive plus, il va y avoir des morts, c'est évident, je ne cherche pas à faire peur", ajoute encore le représentant des urgentistes.

Quand vous allez avoir des gens qui vont arriver devant un service d'urgence fermé la nuit, et qui vont décéder sur le parking, on n'a pas fini d'en entendre parler.

Quelle responsabilité ?

Dans ce cadre, il dit avoir signalé hier au ministère de la Santé qu'il ne souhaite pas que les médecins soient tenus responsables de cette situation devant la justice. "Il faudra que ce soit une responsabilité collective. L'État a comme responsabilité dans les textes de loi, un service d'urgence ouvert H24. Ils ne le respectent pas. Quand ils ont signé le fait que tout Français devait être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence, l'État ne le respecte pas."

Il y a une défiance des pouvoirs publics à l'égard du personnel de l'hôpital, ce n'est pas entendable.

Selon lui, il y a une politique "deux poids deux mesures", entre la Ville et l'Hôpital, et la solution ne sera pas, selon lui, comme le dit la ministre de "rééquilibrer entre les deux", mais de "travailler ensemble dans le soucis de l'intérêt général".