Ils s'appellent Alexis, Titouan, Léo et sont les nouveaux "Spiderman" français. De jeunes grimpeurs, mordus d'escalade qui, comme le célèbre Alain Robert sont devenus adeptes de "grimpe urbaine" et s'attaquent aux grandes tours et buildings de nos villes.

Alexis Landot avait déjà escaladé la Tour Montparnasse il y a un peu moins de six mois. © Capture d'écran YouTube

On croyait ce genre de prouesses physiques réservées à notre Spiderman national, Alain Robert. Pourtant, jeudi, vers 19 heures, deux jeunes français, Titouan Leduc, un Vosgien de 20 ans et Alexis Landot, un parisien de 21 ans, se sont élancés dans une périlleuse aventure : escalader la plus haute tour de Paris, à mains nues et sans sécurité.

Ce n’était pas une première pour Alexis, encore moins pour la tour Montparnasse (59 étages, 209 mètres de haut) à laquelle Alain Robert s’est attaqué pour la première fois en 1995 et plusieurs fois ensuite. Mais ça l’était pour Titouan. “J’avais très soif en arrivant en haut, parce qu’il faisait chaud”, raconte-t-il, expliquant d’emblée qu’il est loin d’être “une tête brûlée".

“Laisser ses peurs de côté”

Tous les deux étudiants, Titouan (en Staps) et Alexis (en graphisme) partagent avec Alain Robert le goût de la grimpe, depuis le plus jeune âge. “Ma passion dans la vie, c’est d’escalader. En milieu naturel, en bloc, et depuis un an et demi, je me suis lancé dans la grimpe urbaine, en solo et sans protection”, raconte Alexis à France Inter. “C’est une histoire d’amour avec l’escalade, confirme Titouan. Quand j’ai vu que c’était possible de grimper des immeubles, je me suis dit ‘OK, je veux faire ça’.”

Ce qui limite le danger, c’est la connaissance de soi, la connaissance du building et sa structure, l’entraînement, et cette capacité à garder son sang froid.

Et pour réussir de telles ascensions, “il y a beaucoup d’entraînement et de préparation derrière”, explique Titouan. Alexis précise : “Avant de grimper, on laisse ses peurs de côté, on laisse ses émotions de côté, c’est un moment de concentration extrême. Il ne faut pas se laisser paralyser, il faut être lucide, garder la tête froide pour ne pas céder à la panique. Ce qui limite le danger, c’est la connaissance de soi, la connaissance du building et sa structure, l’entraînement, et cette capacité à garder son sang froid. Il faut être extrêmement pragmatique.”

Parce que le danger est là, permanent. Mais pas la peur, disent-ils. Les “sensations” prennent le dessus. “Des sensations qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, impossibles à décrire. Ce serait comme décrire une couleur à un aveugle”, peine à détailler Titouan. Rien autour, seuls maîtres de leur corps.

“La victoire ou la mort”

“Le but est simple : arriver en haut, réussir. Une fois qu’on est lancé, c’est la victoire ou la mort. C’est ce que j’adore, avec cette pratique, c’est qu’elle nécessite de faire la chose parfaitement, ça force la concentration”, raconte encore Alexis le plus âgé et le plus expérimenté des deux. “Mais je n’ai pas plus envie de mourir que qui que ce soit, je tiens vraiment à la vie. Tout autant que tout le monde. Au contraire, c’est même une célébration de la vie, des capacités du corps humain. Je sais ce dont mon corps est capable.”

Le but, c’est en fait toute la question. Et la réponse est simple : “Le plaisir, la passion de l’escalade et d’apprivoiser l’environnement urbain, des architectures de dingue et pouvoir pratiquer ce type de surfaces, c’est fou.” Une voie ouverte par Alain Robert, leur source d’inspiration, “mentor et ami”, qui a montré il y a bien longtemps déjà “que c’était possible”.

Il les a désormais adoubés, avec Alexis Romary, Leo Urban ou bien Marcin Banot, d’autres grimpeurs nouvelle génération. Mais ce n’est sans doute pas pour rien qu’ils ne sont que quelques-uns, quatre ou cinq au monde, dit Alexis, à pratiquer cette discipline périlleuse.

Toujours plus ?

C’est en tout cas une vive source d’inquiétude pour leurs proches. Les deux étudiants ont dix ans de moins qu’Alain Robert, 60 ans aujourd’hui, à sa première ascension de building en 1994. Alexis préfère ne pas prévenir qu’il va réaliser une ascension, pour éviter d’inquiéter sa famille. Titouan, lui, tente de convaincre ses parents d’accepter sa passion. À chaque fois, ils risquent jusqu’à un an d’emprisonnement et plusieurs milliers d’euros d’amende pour “mise en danger de la vie d’autrui”.

Une chose différencie toutefois ces jeunes grimpeurs du doyen. Quand il a débuté, Alain Robert était médiatisé dans la presse et les journaux télévisés. Aujourd’hui, il faut faire avec les réseaux sociaux où “tout se passe très vite”. Alexis regrette : “On y voit plein de choses incroyables partout et, quand on fait une ascension, le lendemain les gens ont déjà oublié.”

Entre eux, pas de course à l’échalote. Mais il y a effectivement un risque que les réseaux sociaux popularisent cette activité, “que ça fasse une hype”, craint Titouan, et que des gens essaient de grimper”. Y’aura-t-il une prochaine fois ? Évidemment, assure ce dernier. “Je n’en ai pas fini avec la Défense et avec l’Espagne”, promet pour sa part Alexis.