Des rassemblements pour protester contre la nomination de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti sont organisés dans une quarantaine de villes ce vendredi 10 juillet, à l'appel du collectif féministe #NousToutes.

Des militantes féministes devant l'Hôtel de ville de Paris. © AFP / Quentin De Groeve

La plupart des rassemblements ont démarré à 18 heures. Des milliers de femmes se sont mobilisées ce vendredi à l’appel du Collectif féministe "Nous Toutes !", pour protester contre les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Le ministre de l’Intérieur est visé par une enquête pour viol, et le ministre de la Justice avait violemment critiqué par le passé le mouvement féministe #Metoo. Dans plusieurs villes de France, les manifestantes ont scandé des slogans contre les deux nouveaux ministres et brandi des pancartes, pour dénoncer "la culture du viol En Marche".

À Toulouse, dénoncer "la culture du viol"

La ville occitane a ouvert le bal des manifestations à midi. Ils étaient plus de 300 à s'être réunis ce vendredi pour crier leur colère et demander la démission des deux ministres :

Ils étaient plusieurs centaines à manifester devant le palais de justice à Toulouse ce vendredi. © AFP / GEORGES GOBET

L'indignation des manifestants, majoritairement des femmes. © AFP / GEORGES GOBET

Des manifestantes ont scandé "Darmanin dans la Garonne", pour protester contre la nomination du ministre place Beauvau :

À Paris, mobilisation contre "le ministère de la honte"

À Paris, militants féministes et LGBT se sont donnés rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de ville. Environ 1.500 personnes y étaient rassemblées, a constaté le journaliste de franceinfo présent sur place.

Les défenseurs des droits des LGBT présents à la mobilisation. © AFP / Thomas COEX

La chorégraphie "un violeur sur ton chemin", née fin 2019 au Chili, reprise pour dénoncer les violences sexuelles envers les femmes. © AFP / Thomas COEX

"Assez de cette société, qui ne respecte pas les femmes et les LGBT", pouvait-on entendre dans la foule :

Clermont-Ferrand, Marseille, Lille...

À Lille, après une première mobilisation d'une centaine de personnes mardi place de la République au lendemain de l'annonce du gouvernement Castex, les manifestants se sont réunis vendredi sur la Grand-Place. "Accusé de viols et chef de la police", pouvait-on lire sur une pancarte :

La nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur, inacceptable pour les manifestants. Ici, à Lille. © AFP / DENIS CHARLET

Des centaines de personnes se sont aussi rassemblées à Marseille.

À Bordeaux, des manifestantes ont scandé au "bûcher", en brûlant leurs pancartes :

"Darmanin à l'Intérieur, Dupond-Moretti à la Justice, puis quoi ? Dutroux à l'Éducation, Cantat à la Culture ?", pouvait-on aussi lire sur une pancarte du rassemblement à Clermont-Ferrand :