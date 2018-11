Données incomplètes, récoltées des années après, classées sans suites... Les Implant Files révèlent notamment les importantes failles de la base de données de l'Agence française de sécurité du médicament, censée répertorier tous les incidents relatifs à des dispositifs médicaux, dont les implants.

Le nom fait rêver : "MRVeille", comme une merveille. C’est ainsi que se nomme le registre de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), qui répertorie tous les incidents relatifs aux dispositifs médicaux, dont les implants, que les fabricants ou les établissements de santé signalent depuis 1998.

Cette base enregistre la date de déclaration de l’incident et celle de sa survenue, le nom de l’implant en cause, de son fabricant, le type d’incident, et les mesures de correction qui ont été prises. C’est un indicateur majeur qui permet d’alerter lorsque certains implants dysfonctionnent, et d’orienter les décisions de l’Agence nationale de sécurité du médicament.

C’est cette base, forte de 181 853 déclarations d’incidents, qu’après de longues et âpres discussions, la cellule investigation de Radio France, Le Monde et Premières lignes (Cash investigation) ont finalement pu se procurer en juillet dernier auprès de l’ANSM, pour le compte du consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ). Ce qu’elle contient nous a stupéfaits.

Une base de données incomplète

Cet outil essentiel dans le suivi de la sécurité des patients français souffre de nombreuses anomalies :

28 560 déclarations ne donnent aucune explication sur la nature de l’incident . Les lignes du tableau sont tout simplement vides.

. Les lignes du tableau sont tout simplement vides. 2 282 déclarations d’incidents ne sont pas datées . Il n’est donc pas possible d’identifier le moment où l’incident s’est produit.

. Il n’est donc pas possible d’identifier le moment où l’incident s’est produit. Alors que les déclarations sont généralement censées être effectuées 48 heures après un incident, 7 398 signalements ont été effectués un an ou plus après qu’ils ont eu lieu . Dans un cas, la déclaration a même été faite huit ans après l’incident !

. Dans un cas, la déclaration a même été faite huit ans après l’incident ! Dans le même ordre d’idée, plusieurs déclarations ont une date postérieure à la transmission de la liste par l’ANSM . Nous avons même identifié quatre déclarations postdatées de 2019 !

. Nous avons même identifié quatre déclarations postdatées de 2019 ! On peut également s’interroger sur la réactivité des autorités sanitaires, puisque 125 514 de ces incidents n’ont débouché sur aucune décision.

"Ça nous a paru inquiétant”, relève Chloé Hecketsweiler, journaliste au Monde qui s’est chargée de ce dossier au sein de notre équipe. “On imaginait qu’il y avait en France un outil informatique sophistiqué qui permettait d’avoir un système d’alerte. Or ce n’est pas du tout le cas."

Jean-Claude Ghislain, expert de la question à l’ANSM, reconnait une défaillance dans le suivi des incidents. "C'est vrai qu'il y a des déclarations tardives. Il est clair qu'il n'y a pas encore une pratique du signalement totalement parfaite en France, et je ne sais pas si ça le sera d'ailleurs facilement un jour."

Il tempère cependant. "On s'est donné les moyens avec un réseau d’améliorer le système. _Si vous regardez le nombre de signalements qui nous remontent chaque année, ils sont en constante augmentation_, ce qui laisse espérer que les choses s'améliorent déjà."

Une autre base, européenne appelée EUDAMED est en préparation. Mais comme le registre de l’ANSM, elle pourrait ne pas être publique. Bruxelles doit se prononcer d’ici fin 2019. Mais selon une source officielle à la Commission, qui s’est confiée à l’un des membres de notre équipe, "ces incidents ne devraient pas être rendus publics. Nous devons faire attention de n’effrayer personne". L’opacité semble donc rester de mise en Europe. Une attitude étonnante lorsqu’on sait qu’outre Atlantique, MAUDE, la base créée aux États-Unis par la Food and Drug Administration est, elle, accessible à tous.