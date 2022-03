Une Commission d'enquête du Sénat a présenté ce jeudi son rapport après quatre mois de travail sur la situation de l'hôpital. Le constat est sans appel : le "malaise des personnels" est bien réel. Elle appelle à un "électrochoc" et fait un certain nombre de recommandations.

Des infirmières prennent en charge un patient infecté par le Covid, le 5 janvier 2022 à Marseille. © AFP / NICOLAS TUCAT

La situation de l'hôpital français sera à coup sûr l'un des principaux dossiers sur la table du futur président de la République. Ces derniers mois, les manifestations du personnel soignant se sont multipliées pour dénoncer leurs conditions de travail, leur fatigue et la prise en charge de plus en plus dégradée des patients. Le Ségur de la Santé, organisé par le gouvernement en 2020 durant le début de la crise sanitaire, a été source de déception pour beaucoup de professionnels.

La commission d'enquête du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé a été mise sur pied après une étude en octobre 2021 sur la fermeture de lits par le Conseil scientifique. Le rapport des sénateurs a été présenté ce jeudi après environ quatre mois de travail et l'audition d'une centaines de personnes.

"Pas de réponse simple ni de réponse unique à la crise"

Celles-ci ont révélé "la réalité du malaise des personnels", a expliqué jeudi Catherine Deroche, la rapporteure. Un malaise "antérieur à la crise sanitaire mais amplifié par la crise. Le malaise du personnel a vraiment été relaté à chaque audition avec des auditions fortes, des témoignages émouvants" à la fois du personnel paramédical et personnel de direction. "L'insatisfaction au travail demeure". D'après Catherine Deroche, sénatrice de Maine-et-Loire, "il ne peut pas y avoir de réponse simple ni de réponse unique à cette crise de l'hôpital."

Dans sa synthèse, la Commission d'enquête "appelle à redonner du souffle à l’hôpital en lui laissant davantage de liberté et d’autonomie dans son organisation, en lui attribuant des moyens proportionnés aux défis de santé actuels et en redessinant sa place au sein du système de soins." Pour cela, elle fait un certain nombre de recommandations "touchant à différents domaines de la crise que traverse actuellement l'hôpital public et proposant une trame de solutions et de recommandations qui sont de nature à répondre dans la durée à cette crise", comme l'a précisé ce jeudi Bernard Jomier, sénateur de Paris et président de la Commission.

Sortir "de la morale du volontariat"

La Commission appelle à un un "électrochoc" dans la gestion des hôpitaux. D'après elle, les soignants doivent recevoir une "reconnaissance financière équitable ", sortir de " la morale du volontariat " et être mieux représentés dans la gouvernance des hôpitaux. Les parlementaires réclament la poursuite des efforts du Ségur de la Santé annoncés en 2020, notamment en matière de rémunérations. Des concertations " trop tardives " et des " extensions sans réflexion d'ensemble" ont fait que chez les "oubliés du Ségur", "l'amertume" ne " tarit pas ", regrettent les sénateurs. C'est d'ailleurs encore plus vrai après une pandémie de Covid-19 dépeinte dans le rapport comme révélatrice de "crises latentes " dans les établissements de soins.

La commission d'enquête présidée par Bernard Jomier pointe "la morale du dévouement" quasi systématique du personnel, qui "ne peut être à toute épreuve" dans le fonctionnement des hôpitaux. Les sénateurs proposent de revoir les indemnités compensatrices du travail de nuit et des week-ends, et de mettre sur pied un "mécanisme d'alerte" pour renforcer les effectifs lorsque le ratio "soignant par patient" est bas. Une telle gestion des effectifs ne serait possible selon les sénateurs que grâce à une "décentralisation" des prises de décisions, à un équilibre entre personnel administratif et médical dans le pilotage de l'établissement et à une "dynamique des tarifs hospitaliers cohérente avec l'évolution des coûts".

Certaines recommandations de la commission d'enquête font écho à des propositions de candidats à la présidentielle en matière de santé. La quatrième année d'internat en médecine passée en priorité dans un désert médical figure par exemple dans le programme de Valérie Pécresse, la révision de la tarification à l'activité (T2A) à l'hôpital est, elle, proposée par plusieurs candidats de gauche dont Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ou encore par Marine Le Pen.

Voici le détail des recommandations de la Commission du Sénat :

Afin de "reconnaitre l'engagement et garantir l'attractivité"

Garantir une reconnaissance financière équitable et adaptée aux contraintes et sujétions spécifiques auxquelles sont soumis médecins et soignants hospitaliers

Redynamiser la politique de qualité de vie au travail, notamment en prenant en compte les contraintes de logement et de garde des enfants des personnels hospitaliers

Alléger la charge administrative des soignants en développant des outils numériques plus performants et interopérables et en optimisant la délégation de tâches aux secrétaires médicales et aux techniciens

Renforcer significativement le nombre d’infirmiers et d’aides-soignants et mettre en place un mécanisme d’alerte lorsque le ratio "patients par soignant" dépasse un seuil critique

Revoir la sélection et les maquettes de formation des élèves infirmiers et renforcer la formation continue, y compris par le tutorat, en l’inscrivant dans des perspectives de carrière plus motivantes (passerelles entre métiers...)

Afin de "redonner les moyens de la confiance"

Garantir un pilotage "médico-administratif" équilibré en revivifiant le rôle des représentants des praticiens et personnels paramédicaux dans les instances de gouvernance, en renforçant l’interaction entre celles-ci et les services de soins et en donnant un rôle accru à la commission des soins infirmiers

Décentraliser les décisions en développant les délégations de gestion au niveau des pôles et services et réaffirmer la place de référence du service dans l’organisation de l’hôpital

Débureaucratiser les relations avec les tutelles et simplifier les procédures de certification et d’accréditation

Faire évoluer de manière rapide le modèle de financement sur un triptyque activité-population-qualité et garantir une dynamique des tarifs hospitaliers cohérente avec l’évolution des coûts constatés. Dans l’attente, suspendre les baisses de tarifs et les mises en réserve

Redéfinir le découpage de l’Ondam (Objectif national de dépenses d’assurance maladie) et assurer sa construction sur la base des besoins de santé régulièrement documentés et de tendanciels et économies justifiés

Prévoir un outil pérenne de financement des investissements hospitaliers structurants

Afin de "fluidifier le système de soins et assurer un juste recours à l'hôpital"