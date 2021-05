Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que le seuil des 20 millions de premières injections avait été franchi. Âge, répartition géographique, type de vaccin utilisé : voici quatre graphiques pour y voir plus clair.

Au centre de vaccination Paris La Défense Arena © AFP / XOSE BOUZAS / HANS LUCAS

Objectif atteint. Emmanuel Macron a annoncé via son compte Twitter qu'à la date de ce samedi 15 août, 20 millions de Français avaient désormais reçu au moins une première dose de vaccin contre la Covid-19, conformément à l'engagement pris par l'exécutif, critiqué pour la lenteur du démarrage de la campagne de vaccination hexagonale. Voici, dans le détail et en infographies, ce que recouvre ce chiffre.

78% des plus de 75 ans

La classe d'âge la plus vaccinée est, sans surprise, celle des plus de 75 ans, prioritaire dans le calendrier mis au point par le gouvernement : 78% ont reçu au moins une injection (plus de 4 896 570 personnes), 62% sont totalement vaccinés (plus de 3 919 350 personnes). Arrivent ensuite les 65-74 ans, parmi lesquels 73% se sont vu administrer au moins une dose. À l'autre bout du spectre, chez les moins de 30 ans - éligibles seulement depuis cette semaine pour ceux qui ne faisaient pas partie des professions prioritaires ou des catégories à risques -7,8% ont été au moins en partie vaccinés.

37% des Corses ont reçu au moins une injection, 25% en Île-de-France

En termes de répartition géographique, c'est la Corse qui a la couverture vaccinale la plus élevée : plus de 37% des habitants sont en partie ou totalement vaccinés. La Bretagne, la Nouvelle Aquitaine et la Normandie affichent elles aussi un taux supérieur à 30% de primo-injections. On observe des chiffres légèrement inférieurs sur la moitié est du territoire métropolitain. Par ailleurs, en Île-de-France, la situation apparaît très contrastée : si 32% des Parisiens ont eu accès à une dose de vaccin, ils ne sont que 21% en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne.

Si l'on tient compte uniquement des personnes totalement vaccinées, le classement est similaire : la Corse est en tête, devant la région PACA et la Nouvelle Aquitaine. En queue de peloton, les Outre-mer et l'Île-de-France.

75% de Pfizer

Quant au type de vaccin, celui de Pfizer-BioNTech tient la corde et représente 75% des doses administrées, devant AstraZeneca (15%) et Moderna (8%). Quant à celui de Johnson & Johnson, autorisé en France depuis mars, son utilisation reste marginale, avec un peu plus de 145 000 doses.