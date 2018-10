195 000 foyers sont privés d'électricité en raison des intempéries en divers points de l'Hexagone. Images impressionnantes

La tempête a fait d'importants dégâts en Corse, comme ici à Bastia © AFP / YANNICK GRAZIANI

Avec 70 000 foyers sans électricité dans la Loire ce mardi matin à cause des chutes de neige selon France Bleu Saint-Étienne Loire, ce sont en tout plus de 130 000 foyers qui sont à présent privés de courant en France.

La Haute-Loire en panne

Pour le président du Conseil départemental de la Haute-Loire, Jean-Pierre Marcon : "On ne peut pas mettre plus d'engins. 70 déneigeuses tournent. On n'en a pas plus" . L'élu s'agace de voir que "Des transporteurs ont été inconscients. Des automobilistes ont circulé avec des pneus lisses. A la première montée, ils étaient bloqués".

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne, suspendu en fin de journée lundi en raison de chutes de neige importantes, va progressivement revenir à la normale à compter de mardi 10h00, a indiqué la direction régionale de la SNCF.

Actuellement, un train circule toutes les demi-heures sur cet axe très fréquenté, au lieu d'un tous les quarts d'heure en temps normal. Lundi soir, le dernier TGV et le dernier TER en partance pour Saint-Etienne ont dû rester à quai en gare de la Part-Dieu.

"On préfère avoir les gens en gare plutôt que dans un train bloqué en rase campagne", a indiqué la SNCF.

Familles et personnes âgées ont pu être hébergées dans des hôtels et certains habitants de la périphérie lyonnaise acheminés par taxi.

De 350 à 400 personnes ont passé la nuit dans deux rames de TGV où elles ont reçu couvertures, boissons et nourriture. Elles ont pu repartir vers leur destination finale en début de matinée. Les autres liaisons entre Saint-Etienne, Firminy, Roanne et Montbrison étaient interrompues et devraient être rétablies dans la matinée, selon la même source.

La RN 88 bloquée lundi 29 octobre dans la région stéphanoise © Maxppp / PHOTOPQR/LE PROGRES

Dans la Drôme et l'Ardèche, près de 17 000 foyers sont privés d'électricité.

Dans le département voisin de la Haute-Loire, 4 000 clients sont touchés, un chiffre à peu près similaire au département des Alpes de Hautes-Provence.

Tramways bloqués dans le département de la Loire © Maxppp / Claude ESSERTEL

France Bleu Berry relève 9 500 coupures dans le Cher et 200 dans l'Indre.

Le Puy-de-Dôme bloqué

L'autoroute A89 est interdite à la circulation à cause de la neige dans le Puy-de-Dôme entre Thiers et le col de Cervières, selon la préfecture du département dans un point de situation publié un peu après 6h.

Les accès à l'A89 et l'A72 dans ce secteur sont interdits. Sur l'A89 en direction de Lyon, les poids-lourds ont pour obligation de faire demi-tour à la barrière de péage de Martres d'Artière, à l'ouest de Clermont.

Sur l'A72 en direction de Saint-Étienne, ils ont pour obligation de stationner à la barrière de de péage de Vauchette.

La préfecture du Puy-de-Dôme décrit des "difficultés majeures" sur l'A89 dans ce secteur avec plusieurs dizaines d’interventions réalisées par les pompiers pour 5 à 10 véhicules impliqués.

La Corse malmenée par la tempête Adrian

Un homme gravement blessé, 21 000 foyers encore privés d'électricité: mardi matin, après le passage de la tempête Adrian sur la Corse, l'île de Beauté faisait le bilan des dégâts provoqués par des rafales à 160 km/h.

Un pompier à la retraite de 70 ans a été grièvement blessé lundi soir par un morceau de portail emporté par le vent, en Balagne, dans le nord-ouest de l'île. Victime d'un traumatisme crânien, il a été transféré à Calvi. Son pronostic vital n'était pas engagé.

C'est surtout sur les côtes de l'île que les stigmates étaient les plus évidents, avec des bateaux culbutés par les vagues dans les ports, notamment à Cargèse ou le long de la route des Sanguinaires près d'Ajaccio, et des restaurants de bord de mer endommagés par les flots.

Durant la nuit, jusqu'à 25 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête. 120 techniciens étaient déployés mardi pour rétablir le courant sur l'ensemble de l'île.

A Erbalunga dans le cap Corse, la digue qui protège le village a cédé.

L'alerte rouge aux vents violents a été levée sur la Corse lundi vers 23h00. La Corse-du-Sud est restée en alerte orange pour les orages, pluies-inondations et vagues-submersion mais mardi matin, cette alerte a été levée à son tour.

Mini tornade à Tanneron dans le Var © Maxppp / PHOTOPQR/NICE MATIN

A Nice, le 29 octobre avant les orages © AFP / .