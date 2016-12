Quelles seront les grandes tendances du web en 2017 ? Mobile, coloré et intelligent. Voici les détails.

Les couleurs tendances sur le web en 2017 © Pantone Color Institute

Coloré

C'est plutôt doux, presque bucolique, frais et léger : c'est le panel de couleurs supposées être fédératrices pour l'année qui vient. Les graphistes, web designers pourront se référer à ce panel de couleurs pour être dans le bon ton. Ce guide de couleurs est édité par Pantone Color Institute, après consultation de la New York Fashion Week et du Pantone Fashion Coord.

Mobile

L'internet de 2017 sera mobile puisque le smartphone détrône le PC au sein des familles. Les fabricants de PC survivent grâce au marché en entreprises sinon les ventes sont en baisse. Désormais le trafic sur mobile représente plus de la moitié du trafic web mondial.

Par conséquent c'est du côté des messageries sur portable qu'il faut surveiller des évolutions.

Facebook va développer le live, l'usage de la réalité virtuelle, la possiblité pour ses fans de se retrouver en VR dans un lieu virtuel. Quant à Snapchat, il suit la même évolution que Facebook au début. Il sera de moins en moins l'apanage des collégiens et son public va "veillir", ses contenus se diversifier et devenir un peu plus complexes, diffusés par des médias par exemple.

Plus de réalité augmentée

Jeu de Pokemon Go © AFP / ROSLAN RAHMAN

Les entreprises devraient faire comme avec Pokemon Go, c'est à dire jouer avec la réalité augmentée. L'idée c'est de rajouter des informations à partir d'une situation réelle. Cela existe déjà beaucoup dans le domaine du tourisme. Après le château de Chambord, la Conciergerie à Paris, ce sera bientôt le Palais des Papes, où l'on pourra virtuellement ouvrir les tiroirs des meubles intouchables ou retrouver les tapisseries originelles. Ce dispositif est développé par Histovery.

Le big data et sa croissance exponentielle

La vente de données concernant les habitudes des internautes est un gisement aussi précieux que le pétrole ou l'or. Selon Markess, société d'études, le poids du secteur analytique, big data et gestion de données représente en France 2 milliards d’euros… c’est le poids fin 2015 du marché français des solutions d’analytique, de big data et de gestion des données ainsi que des services associés.

Evolution du marché global de l'analytique du big data et de la gestion de données © Markess

Si l'on s'en tient au big data, le marché devrait peser 650 millions d'euros d'ici 2018 en France et 45 milliards de dollars en 2019 dans le monde, grâce à une croissance annuelle moyenne de 23 % entre 2014 et 2019.

Corp Agency, organisatrice du salon du big data à Paris, remarque qu'en 2016, 150 fournisseurs se sont inscrits au salon. Elle en attend 200 en mars 2017. Ils couvrent des secteurs très divers : santé, sport, climat, et même désormais la data des sensations, le feel data.

L'intelligence artificielle

Grâce à ces collectes et exploitations de données, ce sera aussi l'année du développement des robots chatteurs, ces messages supposés aider les clients dans leurs démarches sur les sites. Dites "bot" pour faire bien. Pour l'instant en France ils sont assez peu performants mais ça devrait nettement s'améliorer à force d'engrager des données. C'est le "machine learning", les robots deviennent plus pertinents au fur et à mesure que l'on s'en sert.

Vocal ou tactile ?

Pour ceux qui adoraient le coté tactile des tablettes et smartphones, ils vont voir la commande vocale se développer. Pas de changement pour les amis de Siri, mais Cortana sur Windows 10 pourrait se faire encore plus d'amis, d'autant que Microsoft envisage de faire muter les smartphones en PC cellulaire en nous permettant d'utiliser Windows10 sur mobile. Amazon de son côté continuera de développer le système Echo et la voix d' Alexa pour passer commande (ou pour continuer à jouer son rôle dans la série Mr Robot).

Cortana le robot de Windows 10 © Microsoft

Des API pour échanger les données entre entreprises

Le fin du fin en matière de data sera pour les entreprises d'échanger leur données pour mieux garder leurs clients. Accor Hotels vient d'intégrer Uber dans sa propre application pour que ses clients puissent appeler un chauffeur Uber au moment de quitter l'hôtel.

Y a t-il un avenir pour le son sans image ?

A l'heure d'une croissance exponentielle des vidéos, du développement de la vidéo sous-titrée pour être lisible sans écouteur, une autre tendance émerge nettement, celle du podcast.

Que les radios battent des records d'audience en podcast c'est inévitable du fait des changements d'usages et d'appareils pour écouter "le poste". Cela a donné de l'appétit à des opérateurs comme Deezer, qui annonce le développement de séries d'émissions en podcast. Boxsons de Pascale Clark, Binge Audio, sont des chaînes de podcast développées par Pascale Clark ou Joël Ronez, deux anciens de Radio France.

Le podcast est aussi un support publicitaire potentiel. Il faudra s'y habituer, et supporter un peu de publicité en début d'écoute.

Bonus

