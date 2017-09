Deux numéros d'urgence sont mis en place : depuis la métropole : 01 82 71 03 37 / Depuis les Antilles (contact Préfecture de Guadeloupe) 05 90 99 39 00

Irma fait des morts et des dégâts matériels colossaux. © AFP / Ricardo ARDUENGO

Au moins 8 personnes sont mortes lors du passage dévastateur de l'ouragan Irma sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy mercredi dans les Antilles, selon le préfet de Guadeloupe. "Pour l'instant, nous enregistrons six morts. Le bilan n'est pas définitif, loin de là", a déploré Eric Maire.

Les habitants décrivent un paysage apocalyptique, des îles coupées du monde, privées de courant et d'eau potable. Des témoins parlent de la violence des éléments, de vitres qui explosent sous l'effet du vent ou de l'eau et les vagues qui viennent tout emporter sur leur passage. L’ouragan Irma, et ses vents à 300 km à l’heure, a déjà fait au moins 6 morts dans les Antilles françaises et 8 sur l’ensemble des Caraïbes.

Ce sont les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 90.000 habitants à elles deux, qui ont été les plus touchées, la Guadeloupe ayant été épargnée. Ce jeudi matin, la population a pu commencer à sortir de chez elle. Steeve Prudent, journaliste à Guadeloupe 1ère témoigne :

95% de la partie française de l'île sont détruits

Sur l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, grande comme Paris, les dégâts sont considérables puisque 95% de la partie française de l'île sont détruits. Les deux tiers des habitations sont à terre, les toitures et parfois les murs arrachés. Par ailleurs des scènes de pillages ont été signalées. On redoute désormais des coulées de boue, car si l'ouragan et terminé, les pluies, elles, continuent.

Sur l'île française de Saint Barthélémy, le port de Gustavia est dévasté. La caserne de pompiers inondée sous un mètre d'eau, tous ses camions sont hors service.

Une caserne complètement inopérante, détruite, inondée

Les secours s'organisent pour accéder le plus rapidement aux îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui sont les plus touchées. 60 à 70 % des habitations de l'île de Saint-Martin sont détruites. Le docteur Patrick Hertgen, médecin urgentiste et vice-président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, a expliqué jeudi sur franceinfo que les pompiers sur place ont "énormément de difficultés pour intervenir...Les pompiers de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont une caserne complètement inopérante, détruite, inondée. Ils ne sont pas blessés mais ont énormément de difficultés pour intervenir. Ils n'ont pas de véhicules utilisables et en plus les voies ne sont pas praticables. Ils intervenaient, ils travaillent, ils ne restent pas les bras croisés mais avec d'énormes difficultés. "

Poursuivant sa route, l'ouragan a ensuite frôlé l'île de Porto Rico où 1,5 million d’habitants n'ont plus d'électricité. Irma se déplace lentement vers l'ouest et devrait arriver sur la république dominicaine et Haïti dans la journée de jeudi. Ensuite l’ouragan devrait se diriger vers Cuba puis la Floride en fin de semaine.

Annick Girardin, a rejoint la Guadeloupe, et les secours en direction des deux îles du Nord s’organisent. Irma est ouragan le plus puissant jamais enregistré dans l'océan Atlantique, Cet épisode météorologique dévastateur a également fait un mort à Barbuda et un mort à la Barbade. A San Juan, la capitale porto-ricaine, il n’y a plus d’électricité dans la moitié des habitations et des entreprises à la nuit tombée.

"Nous n'avions jamais connu de vents aussi puissants", a expliqué le gouverneur de Porto-Rico, Ricardo Rossello. "Nous nous attendons à de gros dégâts, peut-être pas autant qu'à Barbuda", a-t-il poursuivi. Irma a provoqué une "dévastation absolue" à Barbuda, a expliqué le Premier ministre du petit pays caraïbe d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, parlant d’une île "à peine habitable".