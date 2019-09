Le prix moyen du mètre carré à Paris a franchi le seuil très symbolique des 10 000 euros. Qui peut encore acheter un appartement dans la capitale ? Notre journaliste Fabien Cazeaux a tenté sa chance [spoiler : c'est loin d'être gagné].

À Paris, le prix moyen du mètre carré a dépassé 10 000 euros. © AFP / Lionel Bonaventure

10 000 euros en moyenne : voici le niveau (stratosphérique) atteint par le prix du mètre carré à Paris. Je me suis donc mis dans la peau dans jeune primo-accédant, à la recherche d'un studio ou d'un petit deux-pièces dans la capitale. J'ai un apport et la chance de pouvoir emprunter pas trop cher en ce moment. Mon budget : 250 000 euros. Mais pas la peine de rêver, surtout dans les quartiers chics et centraux. Quand j'appelle un agent immobilier, la réponse fuse :

- Non, dans ces prix-là, il n'y a pas, non... On est à 15 000 euros du mètre carré ! Si vous voulez 20 mètres carré, il faudra mettre au moins 300 000 euros, dans le 6e arrondissement... À moins d'avoir des chambres de bonnes à rénover, sans ascenseur, au 7e étage...

- Ils sont à combien, les premiers prix chez vous, sur les petits appartements ?

- Là, je n'en ai pas dans les surfaces que vous me donnez en ce moment... Tout est parti, les parents ont tout acheté pour les enfants qui font la rentrée...

- Donc il y a quand même des acheteurs ?

- Des acheteurs, il y en a des tonnes ! C'est les vendeurs qu'on n'a pas. Un appartement, si on est dans des prix cohérents, on a tout de suite 20 appels dessus. Si vous redescendez vers Jussieu, vous allez être un peu moins cher. Là, vous pouvez peut-être trouver 20 mètres carré à 250 000 euros... Mais il n'y aura peut-être pas d'ascenseur ou des choses comme ça...

Appelons donc à Jussieu ! Mais ça n'est pas plus concluant. "Pour le moment, non, on n'a pas de petites superficies comme celles-là", me répond l'agence immobilière. "En revanche, il n'est pas impossible que ça arrive... Ce que je vous propose, c'est éventuellement de rentrer votre recherche dans notre base de données. Et le cas échéant, vous recevrez des annonces directement dans votre boîte mail, qui correspondent aux critères de recherche que vous m'avez communiqués."

Alors j'ai finis par m'inventer une vie

Vu le peu de résultats, j'ai testé un autre scénario, en me présentant comme un cadre qui rentre de Londres à cause du Brexit et qui cherche un appartement familial... Et apparemment je ne suis pas le seul, me dit-on.

- Ça commence à bien arriver, effectivement... On a de plus en plus de demandes. Quelle surface vous recherchez à peu près ?

- Au moins 100 mètres carré.

- D'accord, là j'aurais éventuellement un appartement situé dans le 16ème arrondissement... C'est un bel immeuble, de bon standing, récent. Un appartement familial, traversant, belle exposition, grande cuisine, trois chambres... Au prix de 1 493 000 euros.

1,5 million d'euros... Un seuil à partir duquel le nombre de candidats à l'achat commence sérieusement à se réduire... Encore faut-il pouvoir y mettre le prix.