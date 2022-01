Les témoignages affluent après la mise en examen de deux anciens dirigeants du Refuge, l'association qui accueille des jeunes LGBT+ en souffrance. Nicolas Noguier, fondateur et ex-président de la structure est poursuivi pour viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel, travail dissimulé et atteinte sexuelle.

Nicolas Noguier, fondateur et ex-président du Refuge est poursuivi pour viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel, travail dissimulé et atteinte sexuelle. © AFP / Jacques Demarthon

En préambule, ils tiennent à mettre les choses au clair : leur prise de parole ne vise pas le Refuge dont ils louent l'indéniable utilité dans le parcours des jeunes en souffrance. C'est bien l'ancienne gouvernance qui est visée : Nicolas Noguier, fondateur et ex-président et son compagnon Frédéric Gal, ex-directeur général. Depuis l'annonce de leur mise en examen vendredi dernier, les témoignages affluent dans la boîte mail de l'ADAR, Association de défense des anciens du Refuge.

Elle a été créée par Yohan Allemand, lui même hébergé il y a quinze ans à Montpellier et ancien bénévole du Refuge. "Quand j'ai lu ces témoignages, j'ai ressenti un choc, un dégoût total", témoigne-t-il à France Inter. "Je réalise que ces jeunes étaient sous influence de l'ancienne gouvernance du Refuge."

"J'étais tétanisé"

"Tous sont sont vulnérables, arrivés au refuge avec des histoires personnelles douloureuses. Beaucoup se sentent redevables de l'aide qu'ils reçoivent. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en échange, il y a eu des relations sexuelles", poursuit Yohan Allemand.

Parmi les 18 plaintes déposées à l'encontre de l'ancienne gouvernance du Refuge, il y a celle de Lilo Padovano. Aujourd'hui âgé de vingt ans, il y a passé un an, entre avril 2019 et avril 2020. Hébergé à Montpellier, il ne garde dit-il, "que des bons souvenirs", à l'exception d'un trajet en voiture entre Montpellier et Nîmes avec Nicolas Noguier.

"Sur l'autoroute, il a commencé à me caresser le genou, puis la cuisse, puis les parties intimes", se souvient-il. "Cela a duré pendant tout le trajet aller, puis sur le trajet du retour. J'était tétanisé, je n'ai pas bougé, je n'ai rien pu faire. Je regardais par la fenêtre pour éviter son regard. J'en ai tout de suite parlé à la travailleuse sociale de la structure, mais il ne s'est rien passé. J'en ai parlé aussi à des amis extérieurs au Refuge, mais ils ne m'ont pas cru."

Étranges visio durant le confinement

Car à Montpellier comme dans le milieu LGBT+, Nicolas Noguier est une figure très respectée. Personne ne remet en cause son engagement en faveur des jeunes rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle. Accompagné par le Refuge après un viol fin 2019, Benjamin Ledig se souvient d'étranges "Coronalive", des visios proposées par Nicolas Noguier pour le premier confinement.

J'étais dans une situation de grande fragilité (...) Je me suis senti sous leur emprise.

Le président du Refuge y prend part, comme d'autres membres de la direction : "Au début, tout se passait bien, on discutait, on apprenait à se connaître. Très vite, la discussion a dérivé sur le sexe. Ils m'ont posé plein de questions intimes, sur ce que j'aimais, ce que je ferais avec eux... Moi je n'y connaissais rien par rapport à mon corps, à ma sexualité." Le jeune homme avait 16 ans à l'époque. "J'étais dans une situation de grande fragilité, face à des personnes qui pouvaient m'ouvrir des portes, m'aider à avancer dans cette vie. Je me suis senti sous leur emprise."

Benjamin et Lilo s'en remettent désormais à la justice. Yohann Allemand affirme que d'autres plaintes devraient être déposées prochainement. Durant leur garde à vue, Nicolas Noguier et Frédéric Gal ont nié les faits qui leurs sont reprochés. Selon son avocat joint par le Figaro, Nicolas Noguier a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et chantage contre deux témoins qui l'accusent d'agression sexuelle.