Le premier ministre a détaillé jeudi soir le calendrier de la levée des restrictions en vigueur. A compter du 2 février, les jauges seront levées et le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Dès le 16 février, les discothèques pourront rouvrir et la consommation debout dans les bars sera de nouveau possible.

Le premier ministre Jean Castex s'exprimait jeudi soir pour annoncer un calendrier de levée des restrictions actuellement en vigueur. © AFP / Julien de Rosa

Bouffée d’air frais. Le gouvernement a annoncé jeudi soir le calendrier de la levée des restrictions actuellement en vigueur. L'évolution de la situation "nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février" et ce grâce à "un nouvel outil", le pass vaccinal, a estimé le premier ministre Jean Castex à l'occasion d'une conférence de presse. Ces restrictions seront levées en deux temps, pour laisser le temps à ce nouveau pass (qui doit supplanter au pass sanitaire) d’être appliqué et s’assurer que la situation hospitalière reste stable.

"La vague liée au variant Delta est partout en net reflux", a dit le chef du gouvernement. "Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue." En parallèle, la vague Omicron "n'est pas terminée mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement", a estimé le premier ministre Jean Castex selon qui cette dernière "commence à marquer le pas dans les régions touchées en premier".

Le calendrier des prochaines semaines

À partir du lundi 24 janvier

Application du pass vaccinal, sous réserve du feu vert du Conseil constitutionnel, à la place du pass sanitaire pour les 16 ans et plus dans les lieux de culture, restaurants, stades, et transports (avion, TGV, etc.) et à l'exception des hôpitaux, Ehpad et établissements médico-sociaux pour lesquels un test suffit ;

Maintien du pass sanitaire pour les 12-15 ans.

À partir du mercredi 2 février

Fin des jauges dans les grands lieux et établissements accueillant un public assis (stades, établissements culturels, etc) avec port du masque obligatoire ;

Fin du masque obligatoire en extérieur ;

Fin du télétravail obligatoire entre 3 et 4 jours, il reste recommandé.

À partir du mercredi 16 février

Réouverture des discothèques et reprise des concerts debout ;

consommation à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports et debout dans les bars.

Le pass vaccinal suspendu "si la situation s'améliore"

Le premier ministre a précisé que l'activation du pass vaccinal serait possible dès la première injection si cette dernière est réalisée avant le 15 février, et sous deux conditions : réaliser un test de moins de 24 heures pour accéder à chaque lieu soumis au pass et réaliser une deuxième injection sous un mois. Selon Jean Castex, ce pass vaccinal pourrait aussi être suspendu si la situation s'améliorait "fortement". Il a par ailleurs expliqué "envisager" un allègement du protocole sanitaire dans les écoles au retour des vacances de février.