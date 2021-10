Plusieurs associations étudiantes constatent un usage croissant du GHB, un puissant psychotrope, versé dans le verre des fêtardes et fêtards, à leur insu. Il provoque des malaises et des absences. Une cinquantaine de cas a par exemple été recensée à Montpellier (Hérault).

Depuis l'été, le GHB circule activement dans les soirées étudiantes. Une enquête a été ouverte à Grenoble (Isère) après qu'une élève de "Grenoble École de Management" ait été testée positive. Douze signalements ont déjà été transmis au parquet isérois pour des faits similaires survenus cette année dans trois établissements de la ville. Ailleurs, en France, depuis la rentrée, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. À chaque fois, c'est le même scénario.

"Je ne sentais plus mes bras, je voulais juste rentrer chez moi”

Maé se souvient avoir été droguée lors d'une soirée en discothèque à Montpellier. Le 14 octobre dernier, elle s'y rend avec un petit groupe d’amis. "On dansait, on a bu un peu, mais raisonnablement parce qu'on avait cours le lendemain." Maé ne prend que deux verres. Elle connaît sa tolérance à l’alcool : "Je n'étais pas bourrée, ni saoule." La jeune fille assure également avoir conservé son verre pendant toute la soirée. Pourtant, alors qu'elle se rend au fumoir, elle commence à sentir sa tête tourner. "Je me suis sentie bizarre, j’avais des vertiges."

L'étudiante descend les escaliers, mais son état empire. "Je ne sentais plus trop mes jambes, ni mes mains, ni mes bras", raconte-t-elle. Une fois en bas, elle rejoint son ami qui lui propose de la ramener chez elle. Sa proposition la rassure. "J'avais l'impression que j'allais faire un malaise à tout moment. Je commençais à me douter que j'avais été droguée." Avec le recul, Maé réalise que sa soirée aurait pu "très mal tourner".

50 témoignages recueillis par les associations étudiantes

Son expérience n’est pas un cas isolé. Début octobre, Edgard Bruel, le président de l'Association générale des étudiants montpelliérains (Agem), a lancé un appel à témoignage sur les réseaux sociaux. Sa fédération, qui regroupe 25 associations étudiantes, a reçu une cinquantaine de réponses en quelques jours.

La plupart du temps, les victimes expliquent ne pas avoir remarqué le moment où la drogue leur avait été administrée. Elles commencent à se sentir mal, extrêmement fatiguées. La suite n'est qu'une succession de flashs difficiles à reconstituer. Le sondage montre aussi que la drogue circule autant dans les boîtes de nuit que dans les bars dansants. "Cela nous a étonné étant donné que les bars ferment plus tôt", confie Edgar Bruel.

Des capuchons anti-drogue

Alors pour protéger les verres de leurs clients, les établissements proposent désormais des couvercles réutilisables. "Une espèce de silicone que l'on va venir étirer sur le dessus du verre”, explique François Muletiers, le directeur du Kraken bar à Montpellier. Il y a deux semaines, plusieurs témoignages de clients l’ont convaincu d’en commander deux cents. Il a aussi installé une table ou un employé surveille les verres des clients sortis fumer. Ces capuchons sont vendus un euro pièce au comptoir. Ils sont aussi distribués gratuitement par l’Agem sur le campus de Montpellier.