Les réactions et les appels à la démission se succèdent depuis les révélations de Médiapart. Le ministre de l’Education nationale était en vacances dans les Iles Baléares le week-end avant la rentrée.

Jean-Michel Blanquer, le 10 novembre, après un conseil des ministres à l'Elysée. © Radio France / Ludovic Marin

Un nouveau caillou dans la chaussure de Jean-Michel Blanquer. D’après les informations de Mediapart confirmé par France Inter, le ministre de l’Education nationale était à Ibiza à la veille de la rentrée scolaire de janvier. Jean-Michel Blanquer a annoncé depuis l'île des Baléares le nouveau protocole sanitaire dans les écoles appliqué dès le lendemain dans les écoles. Une interview réalisée le samedi en visioconférence depuis cette île connue pour ses soirées animées, publiée dans le journal "Le Parisien/Aujourd'hui en France" dimanche, alors que le ministre rentrait de vacances.

"Légèreté" et "désinvolture" clament les enseignants

"Ça va forcément creuser encore plus le fossé qui existait déjà entre le ministre et ses personnels" se désole Guislaine David sur Franceinfo. La co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU estime qu’il y a "vraiment un décalage ici entre ce que représente Ibiza et ce que vivaient les collègues au quotidien en cette veille de rentrée". Elle a "l'impression que cette crise a toujours été gérée avec beaucoup de légèreté et de désinvolture".

"Le symbole est terrible, tout le monde a le droit de prendre des vacances" affirme Sophie Venetitay, la secrétaire générale du Snes-FSU (premier syndicat d’enseignants du secondaire). "Mais on était la veille d'une rentrée particulière, on était tous en train d'attendre de savoir comment on allait organiser la rentrée." Elle fustige une "impression de légèreté et de désinvolture, un symbole terrible pour le ministre et l'Education nationale".

L’opposition réclame aussi sa démission

"C’est le retour du bling bling à un moment où tout le monde de se serrer la ceinture" clame le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure. Il critique de nouveau l’improvisation et la gestion de la rentrée. Plus qu’une démission du ministre, Olivier Faure considère que "ce qui aurait du sens ce serait d'en finir avec le mépris dont souffre les enseignants et leur donner le sentiment que parfois ils sont entendus". "La vraie question... et quelles réactions de sa hiérarchie #Castex et #Macron ?!", ajoute le sénateur PS Rachid Temal.

Les élus de la France insoumise réagissent également. La députée Danielle Obono tweete simplement #BlanquerDemission. Elle est rejointe par sa collègue Mathilde Panot : "Trop c’est trop. Jean-Michel Blanquer doit démissionner." Un message relayé par Bastien Lachaud et Manon Aubry.

Le candidat des Verts à l’élection présidentielle Yannick Jadot pointe "un coup médiatique" organisé "les pieds dans le sable", et critique le "mépris" et l’"irresponsabilité" du ministre de l’Education nationale. "Toi le ou la prof, tu es revenu un jour plus tôt pour préparer la rentrée? Eh bien sache-le ton ministre s’en fiche" ajoute Sandrine Rousseau.

Le député du Val-dOise, ancien de la République en Marche Aurélien Taché écrit sur Twitter : "La décence exigerait que vous partiez de vous même et maintenant. Vraiment scandaleux."

"Chez les Blanquer, l’indécence des vacances, c’est sacré !" s’exclame de son côté le député de Rassemblement national Gilbert Collard.

Son cabinet se défend

Jean-Michel Blanquer a respecté les consignes rétorque-t-on au sommet de l’Etat : "Être joignable, suivre ses dossiers, pouvoir rentrer rapidement à Paris". "Il est resté en lien permanent avec nous", ajoute son cabinet rue de Grenelle, qui assure que le ministre a multiplié les visioconférences, depuis les Baléares. S’il a dévoilé si tardivement, à la veille de la rentrée, le protocole tant décrié, ce n’est pas parce qu’il était en vacances", se défend encore son entourage, mais parce que le Haut Conseil de la santé publique avait rendu son avis tard vendredi soir.

Le ministre de l'Education nationale "n'a pas à s'excuser" réagit Clément Beaune mardi sur Franceinfo. "L'important, c'est qu'il était disponible, qu'il ait travaillé sur ce protocole" poursuit le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes.

Le ministre est empêtré dans une nouvelle polémique alors qu’un nouvel appel à la grève jeudi est lancé par les syndicats d’enseignants et la FCPE.