L'ex-présentateur vedette du 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut est décédé, a annoncé sa famille à l'AFP mercredi.

Jean-Pierre Pernaut avait 71 ans. © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mercredi à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

Jean-Pierre Pernaut était l'un des animateurs vedette de TF1, présentateur sur la chaîne depuis 1975 et aux commandes du JT de 13 heures entre 1988 et 2020. Pendant 33 ans, il avait développé sa marque de fabrique : une information où primait la France des régions, des traditions et la proximité. Il voulait "avoir un journal moins parisien", "moins institutionnel" et "aller voir les gens chez eux". Une formule qui séduisait chaque jour cinq millions de téléspectateurs.

Il s'était retiré du JT le 18 décembre 2020 alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Lors de son dernier journal, plus de huit millions de spectateurs s'étaient installés devant leur poste pour dire au revoir au célèbre présentateur, à ses lunettes, sa voix grave et ses petites formules, sourire en coin.

Après son départ du 13H, il avait lancé sa web TV (JPP TV) et son émission hebdomadaire diffusée sur LCI, Jean-Pierre et vous. En décembre dernier, il était le président du jury de l'élection de Miss France 2022.

Il avait annoncé en novembre être atteint d'un cancer du poumon.

"La télévision perd un de ses plus grands journalistes"

"C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut", écrit TF1 dans son communiqué. "La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Premier ministre Jean Castex salue lui "cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler". "Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère", écrit-il sur Twitter. "Jean-Pierre Pernaut nous manque déjà."