Le sociologue publie "La révolution que l’on attendait est arrivée, le réenchantement du territoire". Il analyse l’impact de la pandémie de Covid-19 sur nos sociétés en alliant réalisme et optimisme raisonnés. Invité de l’émission "La Terre au carré", il a tiré les conséquences positives de la crise sanitaire.

Le sociologue dans le Luberon en mars 2019 © AFP / Denis Dalmasso / Hans Lucas

Pour Jean Viard, ce que nous avons appris de la crise sanitaire, nous aidera à affronter les changements climatiques futurs.

Jean Viard : "La mutation sociologique liée au confinement et à l’invention du vaccin rapide va être longue à comprendre. On s’est enfermés pour protéger les moins productifs d’entre nous : les anciens, les plus lourds et les malades. Alors qu’on pensait être dans la société de l’argent et du profit, on s’est arrêtés pour protéger les plus faibles."

Parmi les bonnes nouvelles, on a redonné à l'école son rôle majeur dans la société et c'est toujours bon pour une démocratie.

Avec la pandémie, nous avons augmenté nos chances de nous en sortir

Auparavant, entre le tri de poubelles et le choix de voitures moins polluantes, on n’avait pas l’impression qu’on allait empêcher la fonte de la banquise.

Avec la crise sanitaire, on s’est rendu compte qu’on pouvait tous changer nos comportements sur la Terre. Et on s’est entraidés. On a constaté qu’on pouvait s’écouter à cinq milliards sur Terre.

On a vu qu’on pouvait avoir des affrontements politiques, ne pas être d’accord entre totalitaristes chinois, et démocraties occidentales.

Mais il n'y aura plus les mêmes affrontements qu’au temps de la Guerre froide, puisqu’on a un but commun : la lutte contre le réchauffement climatique. Et les pays du Sud regardent qui est le plus efficace.

Sur tel aspect de la gestion de la crise liée au Covid-19, on voyait que les Coréens ou les Allemands avaient été très bons, puis on regardait les Italiens… Pendant le confinement, on a pris l’habitude de regarder ce que faisaient de mieux les autres à l'étranger.

Pour le moment, nous subissons les conséquences de la crise sanitaire

25% des gens sont déprimés, et 10% des femmes ont été battues. C’est énorme ! Les gens souffrent : on assiste à des bagarres dans les matchs de foot, et les meurtres aux Etats-Unis… Les gens sont énervés.

Mais sur le fond, on a trouvé un nouveau commun.

Nous étions arrivés à la fin de l’ère industrielle. Nous avions construit un système social avec l’accès à l’éducation, au travail, au logement à la santé. Les sociétés étaient au bout. Elles n’avaient plus de chemin. C’est là souvent qu’arrivent les populistes : la révolte des milieux populaires qui n’ont plus de direction…

Mais avec cette crise, on a compris que l’homme ne possédait pas la nature. Et notre nouvel idéal commun est la lutte contre le réchauffement climatique. Et on peut en débattre entre décroissants et scientistes… C'est le retour du politique. On peut enfin discuter de la stratégie."

