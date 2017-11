La maison de couture Lanvin est dans une situation critique, qui a incité le commissaire aux comptes à alerter le tribunal de commerce de Paris. La marque Lanvin, depuis sa création en 1885 par Jeanne Lanvin, a imposé quelques classiques de la mode.

Défilé Lanvin à Paris en 2011 © AFP / Joël Guillot

Le bleu est sa couleur

Jeanne Lanvin s'est inspirée pour ses premières collections du bleu des œuvres du peintre du Quattrocento, Fra Angelico.

Pour être sûre d'obtenir un bleu profond et tendant sur le mauve, elle créa ses propres ateliers de teinture à Nanterre.

On parle aujourd'hui du bleu Lanvin, comme on parlera plus tard du bleu Klein (International Klein Blue), qui n'est autre que le bleu outremer que l'artiste Yves Klein s'est approprié dans les années 1960.

Ce bleu, on le retrouve aussi dans le décor de sa chambre à coucher rue Barbet-de-Jouy, dans les flacons de ses parfums, et sur les costumes de scènes.

Question couleur, elle a aussi utilisé un vert Velasquez, et un rose que l'on appelle Polignac, en hommage à sa fille.

La Descente de Croix 1432-1434, Fra Angelico / Domaine Public

Sa fille est son inspiration

Tout a changé pour Jeanne Lanvin quand sa fille est née. Ex-garnisseuse dans une boutique à chapeaux, Jeanne Lanvin ouvre une première boutique de mode en 1885, puis une nouvelle en 1889, où elle vend surtout des chapeaux. Lorsque sa fille Marguerite naît en 1897, elle se met à créer des robes et vêtements pour elle. Elle initie ainsi une mode enfantine à l'égale de la mode adulte.

En 1908, Jeanne propose donc une première collection de mode, et c'est une mode pour enfant. Sa fille prendra plus tard le nom de Marie-Blanche et deviendra Marie-Blanche de Polignac en se mariant. Sur le premier logo de la marque Lanvin, en noir et blanc très stylisé, figurent donc une mère et sa fille.

Création Lanvin pour enfants en 1912, La Mode du Temps / Bnf/ Gallica

Marguerites, nœuds et rubans sont ses codes

Les premières tenues créées par Jeanne Lanvin, pour enfant donc, portaient des marguerites, brodées ou non, en hommage à sa fille. Nœuds et rubans font aussi partie intégrante des codes de la marque, et se sont imposés au fil du temps, au point que, récemment, le styliste Alber Elbaz arborait de superbes et larges nœuds papillon de couleur, lors des défilés de la marque Lanvin.

Modèle Lanvin 1949, avec un large noeud sur la nuque © AFP / STAFF / INP

Art déco est son style

L'appartement privé de Jeanne Lanvin, décoré par Armand-Albert Rateau en 1924, est reconstitué au musée des Arts décoratifs à Paris. Lanvin, la plus ancienne maison de couture française, a permis à la mode française de passer d'un style classique français aux lignes plus épurées de l'Art déco des années 1920 et 1930.

L’appartement privé de Jeanne Lanvin par Armand-Albert Rateau, 1924-1925 / Musée des arts décoratifs

Jeanne Lanvin est morte en 1946. Marie-Blanche de Polignac a repris les rennes de la maison en 1958.

Le groupe L’Oréal a acheté la société en 1996. Ocimar Versolato puis Cristina Ortiz ont pris la tête du prêt-à-porter féminin. La mécène Shaw Lan Wang a racheté Lanvin en 2001 et engagé Alber Elbaz comme directeur artistique de la marque.

Actuellement, Olivier Lapidus est en charge de la création, alors que les carnets de commande de la marque sont au plus bas. L'entreprise va aussi devoir quitter son siège historique du 15 rue du Faubourg-Saint-Honoré, l'immeuble ayant été vendu par les héritiers de Jeanne Lanvin au groupe Richemont, propriétaire, entre autres, de Cartier et Van Cleef & Arpels.