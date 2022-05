52% des parents n'utilisent pas les systèmes de contrôle parental sur les consoles de jeux de leurs enfants, d'après une étude de l'institut Médiamétrie. Les outils se sont pourtant perfectionnés avec le temps, mais deviennent complexes à installer

52% des parents n'utilisent pas les systèmes de contrôle parental sur les consoles de jeux. © Maxppp / Arnaud Journois

Plus d'un joueur de jeux vidéo sur dix est un enfant, mais comment les protéger face à la violence extrême de certaines scènes ou situations ? Classification des jeux par âge, applications connectées aux consoles, système de surveillance du temps passé devant l'écran... Les constructeurs principaux - Nintendo, Playstation, Microsoft - ont trouvé ces dernières années des solutions de contrôle parental. Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui rassemble les acteurs du secteurs, admet que ces outils restent peu connus.

S'adapter aux jeux en ligne

Le système européen Pegi (Pan european game information) est le plus ancien des outils, créé en 2003, il déconseille les jeux en-dessous d'un certain âge, 7, 12, 16 et 18 ans selon le contenu. D'abord des pictogrammes affichés sur les jaquettes des supports de jeux, ils figurent toujours sur les plateformes d'achat en ligne. "Sur la plupart des consoles, vous devrez créer un profil pour votre enfant en renseignant son âge. La console n'autorisera pas le lancement des jeux qui sont situés au-dessus de l'âge indiqué", explique Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat. 42% des parents ignorent l'existence de cet outil, près de 20 ans après son lancement.

Il faut s'adapter aussi aux jeux en réseau, en ligne, devenus la norme. "Vous pouvez restreindre leur utilisation, ou les interactions que votre enfant peut avoir avec d'autres joueurs", poursuit Nicolas Vignolles. Son fils est âgé de neuf ans et demi. "Tous les parents sont préoccupés par le temps de jeu de leur enfant", explique-t-il. Les constructeurs ont prévu une application pour gérer le contrôle parental à distance.

"Il faut allier sécurité et facilité"

"Vous pouvez paramétrer un temps journalier, et en fin de semaine un rapport va sortir pour savoir quelle durée va jouer votre enfant. Cela peut être aussi un moment de dialogue avec son enfant sur le type de jeu auquel il a joué, un moment d'échange", souligne Nicolas Vignolles. Il est possible de déclencher l'extinction de la console si nécessaire dans le cas où le temps est dépassé.

Le paramétrage de ces options est fastidieux : 15 minutes en moyenne avec parfois quelques ratés dans la démonstration. Simple effet Bonaldi ou complexité de la procédure ? "C'est notre grand défi, on sait qu'il y a ce défi de simplification. Il faut allier sécurité et facilité, tout en s'assurant que le profil de l'enfant soit sécurisé", à l'aide d'un mot de passe qui ne soit pas à quatre chiffres, ou encore d'une adresse mail valide, détaille Nicolas Vignolles.

"C'est vrai qu'il y a un coût d'entrée", reconnaît Olivier Gérard, responsable du dispositif Pédagojeux, un collectif qui rassemble des parents, des joueurs, les éditeurs, et l'Etat. "L'un des enjeux, c'est d'expliquer aux parents l'intérêt que cela a pour eux, comment cela peut sécuriser l'univers des jeux vidéo pour les enfants. Il reste tout de même des parents éloignés de l'univers numérique. Tout cela suppose du temps pour s'investir. On va travailler à les accompagner".