En 2006, Jacques Chirac a fait du 10 mai la "Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions". Retour sur une pratique officiellement abolie, mais qui ressurgit régulièrement.

10 émissions à écouter sur l'esclavage et son abolition. Ici sur l'ile de Goree, statue symbolisant la libération de l'esclavage, par Jean et Christian Moisa, 2002 © Maxppp / Sadak Souici / Le Pictorium

Où passaient les routes de l'esclavage et comment raconter l'histoire de ce trafic ?

En Afrique, non seulement le statut de l’esclave n’a pas disparu du jour au lendemain mais son institution remonte plus haut que les Africains ne le pensaient généralement et ses routes ont dessiné sur le continent un véritable écheveau.

Quelles villes françaises ont profité de l'esclavage ?

Sur l'esclavage, on image que seraient seulement transportés des noirs d'Afrique, de la pacotille, du sucre, du café... Mais les bateaux faisaient aussi des trajets "en droiture" entre les "îles à sucre" et les ports atlantiques. Et le commerce portait alors sur les produits les plus divers issus d'un peu toutes les activités industrieuses. Les ports constituaient des engrenages essentiels mais c'était l'Europe entière qui était concernée. Et qui, jusque vers 1740, ne s'en formalisait pas vraiment: le commerce des esclaves n'était qu'un négoce parmi d'autres -même pas le tiers des activités de Nantes, beaucoup moins à Bordeaux. Et il était légal.

Comment se déroulait l'esclavage ailleurs ?

Steve Mac Queen - son "12 years a slave" a déjà attiré en France un million de spectateurs - dit que les films aux États-Unis ont jusqu'ici montré davantage d'esclaves romains que d'esclaves noirs.

L'incroyable histoire de l'esclave Furcy qui intenta un procès à son maître

En 1817, dans l'océan Indien, un esclave d'une trentaine d'années décida de poursuivre son maître en justice. La scène se passe dans l’océan Indien, sur l’île de la Réunion, ou plus exactement l’île Bourbon puisque c’est ainsi qu’elle s’appelait au début du XIXe siècle, quand cette colonie française tirait sa richesse des plantations de canne à sucre mais aussi de l’esclavage.

Les esclaves oubliés de Tromelin

En 1761, un navire français transportant une cargaison clandestine d'esclaves s'échoue sur une île perdue de l'océan Indien. Blancs et Noirs devront cohabiter pour survivre jusqu'au départ, sur un bateau de fortune, de l'équipage blanc, jurant de revenir. Quinze ans plus tard, il ne reste que huit survivants. Que s'est-il passé sur l'île ? Pourquoi la France les a-t-elle abandonnés ? Comment cet épisode a-t-il ébranlé les consciences au point de déclencher le combat des Lumières pour l'abolition de l'esclavage ?

Comment en est-on venu à l'idée d'abolir l'esclavage ?

La France de 1794 donne la priorité à l’abolition de l’esclavage et c’est aussitôt le retour en arrière : la Grande Bretagne choisit, elle, l’abolition de la traite et par la voie graduelle parvient au but plus vite que la France. L’intention de l‘abolitionnisme est radicale mais les armes généralement les plus efficaces sont réformistes.

L'esclavage aujourd'hui ?

Une horreur contemporaine, le sort fait aux Ouighours, ce peuple de religion musulmane que l'on oppresse déporte, exploite et rééduque dans la province chinoise du Xinjiang, chaque révélation précise l'horreur, celle-là l'inscrit aussi dans notre quotidien. Cinq cent mille esclaves ouïghours dans des champs de coton chinois...

Commémorer la fin de l'esclavage, c'est bien. Mais lutter contre l'esclavage, c'est encore mieux. Car on retrouve encore des travailleurs exploités un peu partout dans le monde, notamment dans le personnel de maison.

Tout juste sorti de prison, Biram Dah Abeid, le président de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), s’est lancé dans une tournée en Afrique subsaharienne.

Quelques repères