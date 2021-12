Avec l'annulation d'une décision de justice par la Haute Cour de Londres, Julian Assange se retrouve à nouveau face à un risque d'extradition vers les Etats-Unis et une condamnation à vie pour espionnage. Malgré ses soutiens qui dénoncent une atteinte à la liberté de la presse, Assange pourrait bien déjà avoir perdu.

Les proches de Julian Assange s'inquiètent pour sa santé psychologique © AFP / EyePress News

C'est une nouvelle victoire pour les Etats-Unis, et une nouvelle déconvenue pour Julian Assange dans la bataille juridique qui les oppose. Ce vendredi, la Haute Cour de justice de Londres a annulé une décision de première instance datant de janvier qui protégeait le fondateur de Wikileaks d'une extradition vers les Etats-Unis, en raison de sa santé fragile.

L'Australien, âgé de 50 ans, risque jusqu'à 175 ans de prison s'il était présenté à la justice américaine et reconnu coupable d'espionnage, après la diffusion en 2010 de câbles diplomatiques sensibles sur les activités militaires américaines, comprenant crimes et pratiques de torture. Actuellement emprisonné au Royaume-Uni, Julian Assange devrait former un recours auprès de la Cour surprême, mais les solutions pour éviter l'extradition s'amenuisent.

Est-ce bientôt la fin de cette traque, après plus de dix années de liberté surveillée, de refuge enfermé dans l'ambassade d'Equateur et de prison ? Pour Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et co-auteur avec Guillaume Ledit de "Dans la tête de Julian Assange" (Actes Sud) en 2020, "les Etats-Unis, en ce moment, peuvent tout à fait se dire qu'ils ont déjà gagné" avec l'étau toujours plus serré autour du fondateur de Wikileaks.

FRANCE INTER : La décision de la Haute Cour de justice de Londres marque-t-elle un moment de bascule dans cette déjà longue histoire ?

Olivier Tesquet : "Ce n'est pas LA dernière, mais la dernière en date puisque il y aura encore une décision qui sera rendue pour savoir si oui ou non, il doit être extradé, puis éventuellement l'équivalent d'un pourvoi en cassation de la part des Etats-Unis ou de la part d'Assange donc ça va encore durer un certain temps. Cette procédure dure quand même maintenant depuis dix ans, si on remonte jusqu'à l'ouverture d'une enquête par un grand jury aux Etats-Unis en 2012 qui l'a amené à se réfugier dans l'enceinte de l'ambassade d'Equateur à Londres jusqu'à son incarcération aujourd'hui à la prison de Belmarsh à Londres.

Or aujourd'hui, effectivement, le virage à 180 degrés est assez difficile à encaisser pour lui, dans la mesure où la décision [de la justice britannique en première instance - Ndr] qui avait été rendue en janvier était qu'il ne pouvait pas être extradé, car cette extradition était susceptible de menacer notamment son intégrité psychologique, puisque son état de santé mentale était jugé incompatible avec une détention aux Etats-Unis."

Qu'est-ce qui a changé pour arriver à un tel retournement de situation ?

"Ce qui a changé, c'est que les Etats-Unis ont fait appel, sont revenus à la charge avec des garanties, en assurant notamment que Assange ne serait pas détenu dans une prison "Supermax", celle de Florence (Colorado), qui est surnommée "l'Alcatraz des Rocheuses" où sont plutôt détenus des terroristes très dangereux. On a promis aussi que Assange pourrait purger sa peine en Australie, son pays natal, quand bien même les Australiens n'ont jamais publiquement fait part de leur intention de l'accueillir. Les Etats-Unis ont aussi assuré qu'il recevrait un traitement médical adapté en fonction de ses besoins. Si son état psychologique nécessite des soins psychiatriques, par exemple, ceux ci seront prodigués.

Et enfin, ils ont promis main sur le cœur que Assange ne serait pas soumis à des mesures administratives spéciales. Ce sont des mesures qui ont été votées aux États-Unis après le 11-Septembre et qui permettent de surveiller d'encore plus près les détenus qui sont considérés comme particulièrement dangereux, là aussi la plupart du temps des détenus condamnés pour terrorisme. Visiblement, cet ensemble de garanties, quand bien même les avocats d'Assange et un certain nombre de ses soutiens n'ont cessé d'alerter que c'était des promesses de papier, ça a suffit à convaincre la Haute Cour de justice de Londres."

Il y a aucun engagement qui peut assurer à Julian Assange que tout ce qui est promis, sera bien fait ?

"Par exemple, celle qui concerne les fameuses mesures administratives spéciales, qui permettent notamment de surveiller un détenu de manière très assidue, ce qui rend quasi impossible la confidentialité des échanges entre un client et son avocat, cette mesure-là peut être décidée de manière discrétionnaire par la CIA, en fonction du degré de dangerosité d'un détenu. On voit bien que tout ceci est évidemment profondément politique, mais personne n'a de doute sur le fait que la procédure contre Julian Assange est une procédure politique et que, évidemment, ces promesses sont susceptibles d'être réversibles dès lors qu'il ont posé le pied aux États-Unis."

"Dans la tête de Julian Assange", le livre de Guillaume Ledit et Olivier Tesquet

Est ce qu'il y a véritablement un risque psychologique, physique à l'extrader, comme l'a défendu l'entourage de Julian Assange ?

"Ce risque-là a été évalué à de multiples reprises par un certain nombre de médecins qui sont venus à sa rencontre, qui sont venus l'ausculter à la prison de Belmarsh où il est détenu. Et plusieurs ont conclu que son état de santé, et notamment son état de santé mentale, était suffisamment préoccupant pour ne pas l'extrader vers les Etats-Unis. La juge en première instance avait été sensible à cet argument là. Quand on en parle avec ses avocats ou avec sa compagne Stella Moris, on nous décrit quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui est dans un état de fatigue psychologique extrêmement avancé, qui est, pour reprendre l'expression de son avocat français Antoine Vey, 'un peu coincé entre deux mondes'. C'est quelqu'un qui passe sa vie en prison avant qu'on détermine si oui ou non il doit passer sa vie en prison, qui en plus vit sous un régime extrêmement contraignant, où il ne peut pas échanger avec ses proches, ne peut pas échanger convenablement avec ses avocats -ce qui pose aussi une vraie question d'équité dans la procédure. Tout cela, évidemment, a un coût physique et moral."

Est-ce que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne finisse par être extradé vers les Etats-Unis ?

"Assez tristement, cette histoire depuis le début n'est qu'une question de temps. Un grand jury aux Etats-Unis a ouvert l'enquête en 2012. Tout ça était plus ou moins dormant jusqu'à la fin du mandat d'Obama. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a relancé les poursuites. Biden n'a rien fait pour aller dans une autre direction. On voit que de recours en appel, en cassation, etc, tout ça dure un certain temps et peut encore durer. De manière assez cynique, les Etats-Unis, en ce moment, peuvent tout à fait se dire qu'ils ont déjà gagné quelque part parce que Julian Assange est toujours immobilisé dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il est dans une cellule à l'intérieur d'une prison et il est parti pour y rester avant qu'on ait justement épuisé tous les recours. Donc qu'aujourd'hui la question, finalement, c'est de savoir si Julian Assange va tenir, physiquement, jusqu'à l'épuisement de tous ses recours."

S'il a tenu jusqu'à présent, c'est aussi parce que pendant très longtemps, il a eu beaucoup d'alliés, de soutiens. Lui en reste t-il beaucoup aujourd'hui ?

"Il y a eu beaucoup d'alliés au début des années 2010, quand WikiLeaks a travaillé très étroitement avec des grandes rédactions dans le monde entier, que ce soit le New York Times, le Guardian, Le Monde en France, etc. Il y a eu beaucoup de fâcheries avec les médias, à cause de divergences sur la méthode. Il y a beaucoup d'alliés qui ont aussi mis un peu les voiles ou ont pris leurs distances à partir de 2016, quand Assange, qui est allergique totalement à Hillary Clinton depuis l'époque où elle était secrétaire d'État et qu'il avait révélé les télégrammes diplomatiques américains, n'a pas fait campagne ostensiblement pour Trump, mais s'en est fait un peu l'allié de circonstance, notamment en publiant les emails du Parti démocrate dans la dernière ligne droite de la campagne. Et puis il y a eu tous ces soupçons d'ingérence dans l'élection, de relations avec la Russie.

Et puis, maintenant que la procédure a été réenclenchée, que pèse cette menace de l'extradition, on voit un certain nombre de soutiens de la première heure, je pense notamment à des ONG, Amnesty International, Reporters sans Frontières, qui sentent la menace qui pèse sur la liberté de la presse, dans l'hypothèse où Assange serait extradé, jugé et condamné. Il est poursuivi au nom d'un texte qui s'appelle "Espionage Act" qui punit les activités anti-américaines, mais il est poursuivi pour une activité journalistique. Les faits qui pourraient lui coûter 175 ans de prison aujourd'hui sont une activité journalistique en coopération avec des grands médias, lors de l'année 2010 essentiellement. Ces faits là étant visés, il est jugé en sa qualité de journaliste, donc en cas de condamnation, on pourrait craindre les conséquences que cela entraînerait dans d'autres procédures du même type à l'avenant."