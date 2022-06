Mise en place après la publication du rapport Sauvé, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a livré ce mercredi des détails sur l'indemnisation des victimes d'abus sexuels par des religieux. Un barème a été fixé.

Marie Derain de Vaucresson, la présidente de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR) © AFP / ALAIN JOCARD

Huit mois après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR) a précisé ce mercredi comment elle compte indemniser les victimes : celles-ci pourront percevoir au maximum 60 000 euros, a-t-elle ainsi fait savoir. C’est davantage que ce qui a été mis en place dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne ou la Suisse.

L’INIRR a été créée en novembre 2021 par la Conférence des évêques de France (CEF), dans la foulée du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase), qui estimait à 216 000 le nombre d'enfants victimes d'agressions sexuelles et de viols par des membres du clergé.

Combien de demandes reçues ?

L’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation est chargée d’instruire les demandes des victimes de prêtres et de religieux. À ce jour, elle a reçu 736 demandes de personnes victimes. Les dix premières ont été traitées, et seront transmises la semaine prochaine au fond de dotation Selam. Les premiers virements devraient intervenir à la fin du mois de juin.

Marie Derain de Vaucresson, la présidente de l’INIRR, interrogée par le Journal du Dimanche, affirme que "la part de femmes (31% parmi les victimes" qui ont pris contact avec l’organisme "est plus élevée que ce qu’avait estimé le rapport Sauvé". "Nous avons aussi des personnes plus jeunes en moyenne, certaines demandes émanant de trentenaires. Parmi les 40-50 ans, ils sont nombreux à s’être déjà adressés à la justice."

Sur quels critères sera calculée l'indemnisation ?

Trois critères seront pris en compte : la gravité des faits, les conséquences psychologiques et la façon dont l'Église a réagi (ou non). Pour chacun d'entre eux, une échelle d'évaluation de 1 à 10 a été établie. Par exemple, 1/10 pour une exhibition sexuelle, 10/10 pour des viols répétés. "Cela permet d'objectiver au maximum des situation des subjectives", justifie Marie Derain de Vaucresson.

D’après la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église (Ciase), 216.000 enfants ont été victimes d’agressions sexuelles ou de viols par des religieux. Ce chiffre monte à 330.000 enfants si l'on prend en compte les victimes d'agresseurs laïcs au sein de l'institution. Ce bilan est "accablant" selon les mots du président de la commission Jean-Marc Sauvé. Il avait à l’automne 2021 livré un rapport édifiant de 485 pages. La commission s'est d'abord basée sur 6.500 témoignages (courriers, réponses à des questionnaires…) et 250 auditions de victimes.