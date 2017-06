L’Académie de Médecine se prononce pour la conservation des ovocytes pour les femmes de moins de 35 ans qui pourraient vouloir un enfant plus tard.

L'Académie de Médecine se prononce pour l'autoconservation d'ovocytes © AFP / VEM / BSIP

L'Académie de médecine recommande, dans un rapport publié lundi, de permettre aux femmes qui le souhaitent de conserver leurs ovocytes pour pallier les éventuels problèmes de fertilité qu'elles pourraient rencontrer après 35 ans.

Depuis la loi de bioéthique de 2011, le don d'ovocytes n'est possible en France que pour des femmes qui donnent de manière anonyme pour une autre femme, et non pour elles-mêmes.

L' avis de l'Académie de Médecine de ce lundi est d'autant plus important que le Comité consultatif national d'éthique doit rendre d'ici fin juin un avis très attendu sur la PMA (procréation médicalement assistée) sur lequel s'appuiera le gouvernement.

Des raisons purement sociologiques

En France, les femmes ont des enfants de plus en plus tard (5% des accouchements concernent des mères d'au moins 40 ans, contre 1% en 1980), alors que la fertilité des femmes baisse à partir de 35 ans.Les Françaises qui veulent aujourd'hui conserver leurs ovocytes en prévision de grossesses futures vont le faire à l'étranger. L’institution estime cependant impératif que les femmes candidates à l’autoconservation soient informées de façon « obligatoire et exhaustive » des méthodes employées, de leur coût, de l’âge recommandé de recueil (avant 35 ans), des risques d’échecs et de complications.

Aux opposants qui estiment qu’une autorisation risquerait d’augmenter le nombre de grossesses tardives, l’Académie répond que le recul de l’âge à la maternité est une tendance déjà largement engagée.

Des années de militantisme

Le Professeur René Frydman, père scientifique d'Amandine, premier bébé-éprouvette français, milite pour la possibilité pour les femmes de congeler leurs ovocytes : "le médical rejoint le sociétal" dit-il.