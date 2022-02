L'actrice et présentatrice américaine Whoopi Goldberg a déclaré que l'Holocauste n'était "pas une question de race". Elle a été suspendue par la chaîne américaine ABC sur laquelle elle présente une émission.

Whoopi Goldberg est écartée de la chaîne américaine ABC pour deux semaines, le temps de "réfléchir et de tirer les enseignements de l'impact de ses commentaires", indique la direction. L'actrice et présentatrice a été suspendue mardi après avoir affirmé que l'Holocauste n'était "pas une question de race".

Lundi, la célèbre émission de talk-show "The View" est revenue sur la décision d'un comté du Tennessee de bannir le roman graphique sur la Shoah "Maus" des programmes scolaires, le jugeant "vulgaire et inapproprié". Dans ce roman datant de 1986, le dessinateur Art Spiegelman raconte les souvenirs bouleversants de son père rescapé de la Shoah.

Whoopi Goldberg, co-animatrice de l'émission, a déploré cette décision et, en voulant prendre la défense du roman, a ajouté que l'Holocauste n'était "pas une question de race, c'est une question d'inhumanité des hommes envers les hommes". En plateau, ses interlocutrices lui ont immédiatement fait remarquer que "les juifs étaient considérés comme une race inférieure" et qu'il s'agit de "la suprématie blanche. Il s'agit de s'en prendre aux Juifs, aux Tsiganes et aux Roms." La comédienne âgée de 66 ans a rétorqué qu'il était question de "deux groupes blancs de personnes".

Des excuses insuffisantes

Whoopi Goldberg a par la suite présenté ses excuses, notamment sur Twitter : "J'aurais dû dire que c'était lié aux deux". "Comme l'a dit Jonathan Greenblatt de l'Anti-Defamation League (ADL, qui combat l'antisémitisme et le racisme, NDLR), l'Holocauste a été la destruction systématique par les nazis du peuple juif, qu'ils considéraient comme une race inférieure", a-t-elle ajouté. "Les juifs du monde entier ont toujours eu mon soutien et cela ne changera jamais". "Je suis désolée que mes mots aient causé cette souffrance", a-t-elle conclu, en présentant ses "sincères excuses".

Mais ses excuses ont été jugées insuffisantes par la direction de la chaîne. "Avec effet immédiat, je suspends Whoopi Goldberg pour deux semaines après ses commentaires mal avisés et préjudiciables", a indiqué Kim Godwin, présidente d'ABC dans un communiqué publié sur un compte Twitter de la chaîne. "Même si Whoopi s'est excusée, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir et de tirer les enseignements de l'impact de ses commentaires", a-t-elle ajouté, soulignant que "toute l'organisation de ABC News est solidaire de nos collègues, amis, familles et communautés juifs".

Les propos de Whoopi Goldberg ont beaucoup fait réagir aux Etats-Unis. Sans faire directement référence aux propos de la comédienne, le Musée de l'Holocauste à Washington a rappelé sur Twitter que "le racisme était central dans l'idéologie nazie" et que "les juifs n'étaient pas seulement définis par leur religion, mais en termes de race".

Du succès aux controverses

Whoopi Goldberg a joué dans de très nombreux films et séries, comme "Sister Act", "La couleur pourpre", "Le Roi lion" ou encore "Glee". Elle a reçu un Oscar en 1991 pour son rôle dans "Ghost" et est considérée comme une pionnière de la percée des acteurs noirs sur la scène américaine.

Elle a récemment pris position contre les restrictions à l'avortement, les discriminations envers les homosexuels ou pour la distribution de vaccins anti-Covid aux pays pauvres. Mais l'actrice s'est aussi fait connaître pour des déclarations controversées, comme lorsqu'elle a pris la défense du comédien Bill Cosby (condamné ensuite à de la prison ferme) accusé d'agression sexuelle par des dizaines de femmes, avant de se rétracter. Elle avait aussi minimisé les accusations de viol à l'encontre du réalisateur Roman Polanski, qui avait plaidé coupable en 1977 aux Etats-Unis de détournement de mineure.