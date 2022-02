Pendant quatre mois, une équipe de chercheurs de l’Institut pour le dialogue stratégique (ISD) a scruté plusieurs réseaux sociaux et plateformes. Leur enquête montre la facilité avec laquelle il est possible d'obtenir de faux pass sanitaires.

Des faux pass sanitaires sont facilement accessibles sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et Telegram. © AFP / Aline Morcillo

Les démantèlements de réseaux trafiquant de faux pass sanitaires sont récurrents ces derniers mois. Le dernier en date : en région Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Quatre suspects ont été interpellés entre le 8 et le 10 février, soupçonnés d’avoir écoulé plus de 3.000 faux pass sanitaires. Des sésames aisément accessibles via les réseaux sociaux, comme le montre l’enquête menée par des chercheurs anglais de l’Institut pour le dialogue stratégique (ISD), un groupe de réflexion qui monte des programmes d'action contre l'extrémisme et la désinformation.

Entre octobre 2021 et janvier 2022, ils ont décortiqué des dizaines de comptes Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, et la messagerie cryptée Telegram. L'un de leur constat : les faux pass sanitaires, à présent vaccinaux, sont souvent mis en avant par les plateformes, à cause de l’algorithme.

Sur Instagram, des comptes "passe sanitaire"

Plus un utilisateur suit des comptes anti-restrictions sanitaires et anti-vaccins, plus il a de chances de tomber sur une publication proposant de faux pass sanitaires. C’est l’une des conclusions des trois chercheurs Zoé Fourel, Jiore Craig et Iris Boyer énoncée dans le rapport publié fin janvier.

"Pour Instagram, l'une des choses les plus alarmantes que nous ayons observées est que son algorithme recommande des comptes qui offrent de faux services sanitaires ou de vaccination. Si vous êtes une personne qui suit quelques comptes avec de la désinformation liée au Covid ou du contenu anti-vaccin, votre algorithme recommandera plus de comptes proposant de faux pass sanitaires", explique Zoé Fourel au Guardian.

Sur Instagram, les vendeurs ne se cachent pas, des comptes s’appellent "pass sanitaire". Certains comptes enregistrent jusqu'à 17.000 abonnés.

Des exemples de comptes sur Instagram fournissant de faux pass sanitaires. © Corbis / Institut pour le dialogue stratégique

Sur Facebook, ce sont principalement des groupes de discussion fermés qui proposent de faux pass sanitaires. Les vendeurs laissent un contact WhatsApp ou Telegram pour continuer la discussion et finaliser la transaction. "Les politiques de Facebook prétendent supprimer le contenu faisant la promotion de pratiques trompeuses, telles que les documents faux ou falsifiés, ainsi qu’interdire la publicité de pratiques trompeuses, y compris la promotion de faux documents et de produits permettant de contourner les contrôles de sécurité".

Des faux pass dans des groupes d'extrême droite

Les chercheurs ont également trouvé de faux pass sanitaires sur Telegram, notamment sur une chaîne "dédiée à l’opposition aux restrictions sanitaires", "la promotion de contenus anti-vaxx", "de théories du complot et de désinformation sur la COVID-19".

L’Institut pour le dialogue stratégique relève des liens entre l’extrême droite et ceux qui luttent contre les restrictions. Les chercheurs citent un groupe de jeunes identitaires sur la messagerie Telegram. Un commentaire sans aucun lien avec le reste de la conversation fait la promotion de faux pass sanitaires. "Cet exemple illustre le chevauchement de différents groupes d’intérêt mobilisés contre les politiques gouvernementales et notamment les convergences entre l’extrême-droite et la mobilisation à l’encontre des restrictions sanitaires liées à la COVID-19" précisent les auteurs.

Des commentaire sur Telegram faisant la publicité de faux pass sanitaire, partagé sous une publication sans rapport avec la COVID-19. / Institut pour le dialogue stratégique

Des posts qui vont à l'encontre des conditions d'utilisation ?

Ce qui interroge les trois chercheurs, c’est la facilité avec laquelle ils ont pu trouver ces comptes fournissant de faux pass sanitaires. Selon eux, ces publications ne respectent pas les conditions d’utilisations. D’après l’étude, "certains acteurs faisant la promotion de faux pass sanitaires ont un motif politique et cherchent à protester contre les mesures sanitaires du gouvernement. D’autres fournisseurs les vendent uniquement à des fins lucratives."

En mai dernier, le groupe Meta (qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp) promettait pourtant de faciliter "l’accès à plus d’informations sur les vaccins" et de "promouvoir des informations fiables sur les vaccins".

"Les plateformes ne coopèrent pas du tout" regrette Iris Boyer, secrétaire générale de l'ISD en France, interrogé par France Inter, "alors qu’elles sont conscientes que dès qu’un compte est supprimé sur Facebook par exemple, il se duplique sur Telegram".

Quand on plonge dans les conditions d’utilisations de Telegram, il est écrit : "Les publicités ne doivent pas promouvoir de contenu, de produits ou de services liés à la santé et au bien-être (…) la contrefaçon, y compris les fausses pièces d’identité, passeports, visas, documents officiels, (…) les données volées ou divulguées (…), les produits contrefaits, (… ) ou des biens numériques inauthentiques."

Une grande partie du contenu observé par l’ISD semble aller à l’encontre soit de la politique liée aux publicités sur Telegram, soit de ses conditions d'utilisation plus largement.

Une lutte inefficace

"On sait que les plateformes prennent des mesures et suppriment des comptes régulièrement", reconnaît Iris Boyer. "Mais on n’a pas la connaissance de leur effort pour automatiser ça". La chercheuse souhaite plus de communication à ce sujet. "En tapant pass vaccinal ou pass sanitaire sur Instagram par exemple, on trouve énormément de comptes, alors que cela nous semble assez facile à modérer pour les plateformes".

Les détenteurs de faux pass sanitaires peuvent être condamnés à une amende de 45.000 euros maximum, et jusqu’à trois ans de prison. Ceux qui fournissent ou vendent de faux pass sont passibles de 75.000 euros d'amende et cinq ans de prison. D’après le ministère de l’Intérieur, plus de 180.000 faux pass ont été identifiés, et 435 enquêtes ouvertes.