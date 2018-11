Dans une tribune qu'ils publient en exclusivité ce lundi sur France Inter et dans Mediapart, 250 personnalités issues du monde de la musique, du cinéma, de la littérature, appellent à mettre fin à toutes les violences sexistes et sexuelles envers les femmes, et à le réclamer dans la rue le 24 novembre.

Une grande marche est organisée à 14h le 24 novembre, à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (photo d'archive) © AFP / Boris HORVAT

A quelques jours d'une grande marche contre les violences faites aux femmes, le mouvement #NousToutes, agrégation d'associations et de collectifs, publie cette tribune qui dénonce, une nouvelle fois, les viols, violences conjugales et le harcèlement sexuel.

"La tribune n'est pas signée par des responsables politiques. Mais plusieurs ont déjà apporté leur soutien à #NousToutes : Benoît Hamon, Yannick Jadot, Clémentine Autain, Laurence Rossignol, Olivier Faure", a indiqué Caroline de Haas à France Inter.

"Chaque prise de parole est une ouverture possible. Il suffit qu'une jeune fille tombe sur cette tribune, elle va peut-être trouver des réponses, en parler avec quelqu'un. Cette tribune ne suffit pas pour une révolution, mais elle participe à la lutte."

Helena Noguerra, chanteuse et actrice

Une grande marche le 24 novembre

L'objectif de cette tribune est de mobiliser le plus grand nombre lors de la grande mobilisation du 24 novembre qui se déroulera dans une cinquantaine de villes en France à 14 heures, à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Les organisateurs espèrent être nombreux afin de porter leurs revendications, notamment en matière de politiques publiques : une éducation à la non violence dès le plus jeune âge, une multiplication des places d'hébergement et de réinsertion, une vaste campagne de prévention, et surtout la formation des professionnels pour qu'ils détectent et prennent mieux en charge les victimes.

Parmi les personnalités signataires : Aldebert (chanteur), Angèle (chanteuse), Juliette Arnaud (écrivaine), Baptiste Beaulieu (médecin), Clarika (chanteuse), Jeanne Cherhal (chanteuse), Fanny Cottençon (comédienne), Nadia Daam (journaliste), Marie Darrieussecq (écrivaine), Caroline De Haas (féministe), Vanessa Demouy (comédienne), Rokhaya Diallo (journaliste, réalisatrice), Cyril Dion (réalisateur), Arié Elmaleh (comédien), Annie Ernaux (écrivaine), Eva Darlan (comédienne), David Foenkinos (écrivain), Arthur H (artiste), Sylvie Hoarau (musicienne), Imany (chanteuse), Inna Modja (chanteuse, actrice), Joyce Jonathan (auteur, compositeur, interprète), Marie Laguerre (féministe), Guilaine Londez (comédienne), Danielle Mérian (avocate), Anna Mouglalis (comédienne), Guillaume Meurice (humoriste), Giovanni Mirabassi (musicien), Nilusi Nissanka (chanteuse), Helena Noguerra (chanteuse, comédienne), Véronique Olmi (écrivaine), Audrey Pulvar (présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme), Catherine Ringer (chanteuse), Marie-Monique Robin (réalisatrice, écrivaine) - Muriel Robin (comédienne), Anne Roumanoff (humoriste), Olivia Ruiz (chanteuse), Nicola Sirkis (chanteur), Aurélie Saada (chanteuse), Muriel Salmona (psychiatre), Coline Serreau (cinéaste), Philippe Torreton (comédien), Karin Viard (comédienne), Martin Winckler (médecin), Julie Zenatti (artiste).

► La carte des mobilisations dans toute la France