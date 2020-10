Emissions spéciales ce dimanche 18 octobre 2020. Après l’attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine, France Inter bouscule son antenne et propose deux rendez-vous exceptionnels de 12h à 14h et de 18h à 20h.

Un homme tient une couverture de Charlie Hebdo lors d'une manifestation à Rennes le 17 octobre 2020, un jour après qu'un enseignant a été décapité par un agresseur à Conflans-Sainte-Honorine © AFP / Damien Meyer

Débats, réflexion, analyses et interactivité ! L’attentat terroriste qui a coûté la vie à un professeur du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, décapité parce qu’il avait montré des caricatures de Mahomet dans un cours d’éducation civique sur la liberté d’expression, a semé l’effroi, la colère et la douleur au plus profond de la société française. Les pensées pour sa famille et pour le corps enseignant tout entier sont au cœur de tous les citoyens mais il nous revient aussi d’examiner en conscience ce que nous avons parfois esquivé, ignoré, mal nommé depuis des années et ce qu’il nous revient de faire aujourd’hui avec force et collectivement pour garantir l’intégrité de l’école, pilier de la République et défendre la laïcité.

Deux émissions exceptionnelles sont consacrées demain, dimanche 18 octobre 2020, à ces enjeux cruciaux pour la société française :

12h / 14h par Ali Baddou

12h - Questions politiques

Avec Jean-Michel Blanquer , ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Avec , ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports 13h - Le journal / Fréderic Barreyre

13h20 - Edition spéciale avec Caroline Fourest, essayiste et Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France

18h / 20h par Claire Servajean

Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et membre du Conseil des sages de la laïcité

Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de l’éducation

Anne Muxel, politologue et sociologue, auteur notamment des Jeunes et la politique

Avec les questions des auditeurs au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.



A retrouver également

Le 6/9 d’Eric Delvaux et Patricia Martin

Avec

8h20 : Ghaleb Bencheikh, islamologue, président de la Fondation de l’Islam de France et producteur de l’émission Questions d’Islam

Mohammed Moussaoui, président du CFCM, Conseil français du culte musulman

« Interclass » : un dispositif unique

Pour rappel, Interclass est un dispositif pédagogique imaginé et réalisé par des journalistes de France Inter et des membres du corps enseignant quelques semaines après l’attentat perpétré en janvier 2015 contre Charlie hebdo.

Il joue sur le temps long, deux séances de travail par mois tout au long de l’année, la plongée des élèves dans la réalité du métier avec la réalisation de formats pour l’antenne et la création de véritables liens de confiance entre élèves, journalistes et professeurs. Pendant l’année scolaire, des équipes de France Inter vont à la rencontre de collégiens et lycéens dans des établissements à Paris, en Ile-de-France et en région.

L’objectif est de les accompagner pour les familiariser avec la fabrique de l’information, les aider à débusquer les fake new, leur faire découvrir les valeurs de la République et notamment la liberté d’expression. Ces interventions directes dans des classes, de journalistes et de producteurs de la station en lien étroit avec les enseignants, ont permis d’aider ces élèves à développer leur sens critique, à penser par eux-mêmes et contre eux-mêmes et à créer les conditions d’une véritable intégration.



Cette année encore, InterClass poursuit sa mission