Le ministère de l'Éducation nationale a publié jeudi une circulaire destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à l'école, afin de clarifier le rôle que doit tenir l'institution face aux "transitions de genre" souhaitées par un nombre croissant d'élèves.

Marche des fiertés à Paris, en juin 2021, pour demander notamment la liberté de changement d'état civil pour les personnes transgenres. © AFP / Estelle Ruiz / Hans Lucas

Le suicide de Fouad, 17 ans, en décembre à Lille, a tragiquement rappelé la souffrance psychique des jeunes transgenres en milieu scolaire et interrogé le rôle de l'institution dans leur accompagnement. Cette circulaire "pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire" est parue jeudi au Bulletin officiel. Elle fixe des règles protégeant les droits des élèves transgenres.

Selon ce texte, "la transidentité est un fait qui concerne l'institution scolaire. Celle-ci est en effet confrontée, à l'instar de leur famille, à des situations d'enfants - parfois dès l'école primaire - ou d'adolescents qui se questionnent sur leur identité de genre".

Des lignes directrices face à des réponses largement "improvisées"

Cette circulaire vise donc à donner des lignes directrices aux personnels d'établissements qui "peuvent se trouver légitimement déstabilisés par ces demandes et, en tout état de cause, se trouvent confrontés à des questions très pratiques (...) auxquelles les réponses apportées sont aujourd'hui disparates et souvent improvisées" qui peuvent être "préjudiciables au bien-être et donc à la réussite scolaire des élèves concernés" et peuvent également "mettre certains personnels en difficulté, voire les exposer à des risques en termes de responsabilité".

La conduite à adopter est d'abord celle de l'écoute et du respect, préconise le ministère, ajoutant que "certaines questions touchant à l'intimité de l'élève - relatives au corps ou au parcours médical par exemple - n'ont pas à être abordées à moins que l'élève en prenne l'initiative".

Changement de pronom

Ces situations se manifestent souvent "par un ensemble d'actes visant à affirmer socialement leur identité de genre vécue", décrit la circulaire. Il s'agit par exemple de la demande d'utiliser des pronoms correspondant à leur genre.

Premier rappel de l'Éducation nationale : "la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé".

Le choix du prénom

L'élève peut aussi demander à être désigné par un nouveau prénom. Si l'élève est mineur et lorsque la demande est faite avec l'accord des deux parents, "il s'agit alors de veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative",, indique le texte. L'établissement doit modifier le prénom dans tous les documents qui relèvent de l'organisation interne (listes d'appel, carte de cantine, carte de bibliothèque, etc.), ainsi que dans les espaces numériques (ENT, etc.).

En revanche, c'est bien le prénom inscrit à l'état civil qui doit être pris en compte dans les systèmes de suivi de notation des élèves dans le contrôle continu pour l'obtention de certains diplômes. L'établissement ne peut donc pas opérer ce changement sans l'accord des représentants légaux, indique l'Éducation nationale. S'il y a modification de l'état civil, "tous les documents administratifs relatifs à la scolarité de l'élève et aux examens doivent être rectifiés dans les meilleurs délais afin de les faire correspondre aux documents d'identité".

Les tenues vestimentaires

La circulaire en appelle au respect des choix d'habillement et d'apparence des élèves qui constituent "un aspect important de la reconnaissance de l'identité de genre de ces jeunes". C'est pourquoi, les personnels doivent veiller à ce que cette expression de genre "ne soit pas remise en cause ou moquée, notamment de la part des autres élèves et des personnels".

Cependant, "il convient également de s'assurer que les règles de vie scolaire" ne "font pas l'objet de consignes différenciées selon le genre. Ainsi, les vêtements et accessoires autorisés et interdits le sont pour tous les élèves sans distinction".

L'usage des espaces d'intimité

Concernant l'usage des espaces d'intimité (toilettes, vestiaires, dortoirs), le texte liste "plusieurs options" pouvant être envisagées "à la demande des intéressés et selon la disponibilité des lieux". L'établissement peut ainsi, quand il n'y a pas de toilettes mixtes, "autoriser l'élève à utiliser les toilettes et vestiaires conformes à son identité de genre" ou bien "des toilettes individuelles et des espaces privés dans les vestiaires".

Dans un internat, il "peut autoriser l'élève à occuper une chambre dans une partie de l'internat conforme à son identité de genre". Pour les vestiaires et douches collectives, il peut "convenir avec l'élève de la mise en place d'horaires aménagés" pour leur utilisation. Ces choix doivent aussi, "dans la mesure du possible, s'appliquer lors des déplacements, sorties et voyages scolaires", est-il précisé.

Surveiller les risques de harcèlement

Dans ces espaces d'intimité, les jeunes transgenres "se sentent plus vulnérables et se trouvent plus particulièrement exposés aux risques de violences et de harcèlement", observe le texte. D'ailleurs, dans le cadre scolaire en général, "les élèves transgenres sont particulièrement exposés aux risques de harcèlement et de cyberharcèlement. Ils sont également fréquemment victimes de propos et de violences transphobes émanant d'élèves comme d'adultes".

Un accompagnement adapté nécessite donc, selon la circulaire, une sensibilisation et une formation des personnels, face à des demandes exprimées par de plus en plus d'élèves. Selon une enquête sur la santé des mineurs LGBTI scolarisés parue en 2018, près de neuf élèves trans sur dix déclarent une expérience scolaire mauvaise ou très mauvaise.