Artus est un comédien et humoriste engagé. Engagé pour faire changer les consciences et que les personnes "avec du bide" soient davantage considérées dans le monde de la mode et dans notre société en général. Pour cela, l'artiste a donc décidé de s'associer à la marque Capel, qui propose un vestiaire "grande taille".

L'acteur et humoriste français Artus pose sur le tapis rose lors de la soirée de clôture du Festival International des Séries de Cannes, en 2019. © AFP / VALERY HACHE

L'humoriste et comédien de 34 ans est attentif à son style et apprécie l'élégance. Mais pas facile de trouver des vêtements lorsque l'on est comme lui, une "armoire". Alors que la semaine de la mode masculine s'achève et que va démarrer à Paris la Fashion Week et les défilés haute-couture, Artus lance un appel aux marques de prêt-à-porter : "Pensez à nous ! Nous, les hors normes, ceux qui ne peuvent pas entrer dans un slim et qui n'ont pas envie de ressembler à un sac en portant un tee-shirt oversize et un pantalon mal taillé !"

Depuis 2019, l'artiste a donc décidé de s'associer à la marque Capel, qui propose un vestiaire "grande taille". Artus dessine donc certains modèles, donne son avis sur les matières, les tissus, la maille, les coloris et participe aux campagnes de publicités. Il prend la pose avec sérieux et application pour faire passer son message. Les photos du mannequin Artus s'affichent dans les journaux et les magazines. Une exposition médiatique en toute transparence.

Car la légende qui accompagne les clichés est inhabituelle dans le monde du show-business : Artus, 1m82, 130 kilos. L'humoriste à la corpulence imposante livre ses mensurations pour montrer qu'il assume ses rondeurs et qu'il ressemble à l'homme et à la femme de la rue. Artus milite pour une mode inclusive, qui habille le plus grand nombre sans mettre hors-jeu les corps hors-norme. France Inter l'a rencontré.

France Inter : Vous participer à des collections de vêtements que vous portez sur papier glacé, c'est surprenant non ?

Artus : Vous voyez, c'est justement ça que je cherche à provoquer. Tout est dans votre question, vous vous dites surprise de me voir en mannequin de mode ! Et alors ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si je suis une fashion victim mais en tout cas la mode et les vêtements m'intéressent encore plus avec mon physique, pour essayer de faire changer les choses. Ce que j'ai envie de changer, c'est que l'on ne soit plus surpris de voir un mec qui a du bide être mannequin, entre guillemets, ou en tout cas vendre des vêtements. On est une grosse partie de la population à être en surpoids, ou trop grand, trop petit pour les normes et je trouve ça bien qu'on soit de plus en plus visible.

La marque Capel est entrée en contact avec moi, on a fait une capsule ensemble et je trouvais cela bien, car pas mal de marques m'avaient contacté pour me proposer un partenariat. J'ai dit oui avec celle-là, ça avait du sens, ça me paraissait logique vu qu'elle s'occupe de nous, parce que c'est une réalité : une bonne partie de la population ne peut pas s'habiller chez Zara ou bien Celio car elles ne font rien pour les gens "hors-norme". Donc, j'ai dessiné des trucs et je voulais montrer que ce n'est pas parce que l'on a un corps différent, que l'on est obligé porter un tee-shirt oversize noir et un pantalon mal taillé !

Ce n'est pas parce que l'on a du bide, que l'on n'a pas le droit de se looker quoi. Et c'est vrai que parfois, des marques font l'effort de proposer un Slim en grande taille, mais c est absurde. Un mec en surpoids ne mettra pas un Slim. C'est absurde de lui proposer ça. Propose-lui plutôt un pantalon dans lequel il se sent bien.

Avez-vous des retours positifs du public, des gens qui viennent voir vos spectacles sur ces campagnes de mode ?

Oui, les retours sont positifs. On ne va pas se mentir, on est en train d'évoluer là-dessus. Les gens dans la rue, ils ont un corps qui ressemble plus au mien qu' à ceux des tops qui défilent sur les podiums. Cela ne sert à rien de continuer à faire des fringues que seulement 5% de la population peut mettre. Faut vraiment que les marques s'en rendent compte et pas seulement pour des raisons financières, parce qu'il y a un marché à prendre et des sous. Mais plutôt pour être en phase avec nous et tant mieux si mon engagement dans la mode peut faire changer les choses.

Moi j'ai toujours assumé et à partir du moment où on se sent bien dans sa peau ça va, et je veux bien qu'on me vanne sur mon physique, moi les vannes sur moi elles glissent. Et puis en vrai, je pense que si j'avais le corps de Brad Pitt et la tête de Tom Hardy, il y aurait d'autres vannes en fait.

Aujourd'hui, c'est le truc des réseaux. On se fait insulter pour rien, même si on écrit juste "Bonne Année". Du coup moi je me suis retiré de Twitter par exemple, parce que dans tous les cas aujourd'hui, il y a une haine de tout et n'importe quoi, et si on me vanne sur mon poids et bien ça les empêchera de me vanner sur des trucs plus graves.

Quand vous parlez de cette violence dans le jugement sur les réseaux et dans la vraie vie, diriez-vous que les hommes et les femmes sont égaux dans les jugements, appréciations et commentaires sur leur physique ?

Clairement non, les femmes sont beaucoup plus observées, parce qu'il a un truc que l'on a instauré avec le temps et surtout avec l'âge. Exemple, quand un mec vieillit. S'il a un peu de bide, on trouve cela normal, une femme non ! Et c'est cela qu'il faut arriver à changer. Une femme qui s'assume avec ses rondeurs sera forcément plus jugée qu'un homme. Moi par exemple, je ne pense pas être le plus mou de tous mes copains, mon gabarit ça fait baraque, j'ai du bide oui, mais comme je suis grand ça fait baraque. Une femme ça ne passe pas, ça ne plaît pas.

Imaginez, vous voyez un mec qui mange une grosse entrecôte et boit trois verres de vin, on se dit que c'est un bon vivant. Une femme qui fait ça, et bien on va se dire qu'elle n'est pas élégante, pas classe, qu'elle ne se respecte pas. Il y a vraiment beaucoup plus de jugements sur les femmes. Ce n'est pas juste. Moi dans mes sketches, j'aborde ce genre de sujets, je n'ai pas la prétention de changer les choses, mais j'essaye et je me dis qu' il n'y a que le temps qui permettra de changer l'état d'esprit des gens. Je compte sur les générations à venir car aujourd'hui, les gens qui ont des comportements misogynes, racistes, homophobes, tout ce que l'on veut, malheureusement eux, je pense qu'ils sont foutus. Oui, je pense que faire changer un Zemmour, c'est compliqué !