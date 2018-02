L'épisode de grand froid qui se poursuit sur le nord de la France a provoqué des embouteillages monstres autour de Paris, alors que de nombreux Franciliens sont encore bloqués ce mercredi, et que les transports de la région sont largement touchés par ces perturbations.

Paris enneigé, mais Paris endormie (7 janvier 2018) © AFP / Julien Mattia / NurPhoto

De nouvelles chutes de neige sont encore attendues ce mercredi en Ile-de-France mais également sur la moitié nord du pays, suite d'un épisode de grand froid qui se poursuit sur tout le territoire. "On est sur un scénario de renforcement de la neige alors que la tenue est facilitée par des températures un peu en baisse", a expliqué à l'AFP Emmanuel Demaël, prévisionniste chez Météo-France.

La situation pourrait devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés - et l'apparition de "gelées" sur les sols enneigés, a-t-il ajouté. Sur axe allant des Pays de la Loire et du Poitou aux Ardennes, en passant par l'Ile-de-France, 27 départements sont toujours en vigilance orange neige et verglas jusqu'à mercredi 14h00. L'institut attend dans la matinée 7 à 15 cm sur les départements placés en vigilance orange et jusqu'à 20 cm localement.

Transports à l’arrêt

Hormis quelques cyclistes et taxis courageux, la circulation était très perturbée à Paris : la circulation des bus RATP à Paris et en banlieue avait été interrompu mardi soir mais elle pourrait reprendre dans la matinée "au cas par cas", en fonction de "l'état des routes », selon la Régie. La situation ne devrait pas revenir à la normale "avant midi". En revanche, d'après la RATP, le métro et le RER circulent normalement ce mercredi matin.

A Montmartre, les skieurs improvisent un slalom © Radio France / Sophie Parmentier

Dans les aéroports parisiens, le trafic aérien devrait être "normal" ce mercredi matin selon Paris Aéroport qui explique que "Roissy et Orly étant fermés la nuit, on a pu déneiger et traiter les pistes". ADP conseilletoutefois aux voyageurs d'arriver "le plus tôt possible" et d'éviter de prendre leurs voitures pour se rendre dans les aéroports.

Trafic ferroviaire perturbé

De nombreux conducteurs de train ont des difficultés à rejoindre les dépôts pour prendre leur service, mais la SNCF avance une situation "normale" ou quasi-normale" pour les TGV et Intercités. Malgré tout le trafic ferroviaire est "encore fortement perturbé" en Ile-de-France mercredi matin avec moins d’1 train sur 2 en moyenne sur les lignes Transilien", a annoncé la SNCF.

Pour les grandes lignes, le trafic est normal sur l’axe Sud-Est (Lyon, Marseille, Montpellier…). Le transport de voyageurs est assuré "dans son intégralité sur l’axe Nord (Lille) et sur l’axe Est (Strasbourg) avec quelques rallongements de temps de parcours. 85% des trains sont assurés sur l’axe Atlantique (Bretagne, Pays-de-Loire et Aquitaine)".

Les panneaux de la SNCF affichaient ce mercredi matin plusieurs suppressions de TGV et TER, notamment en gare Montparnasse et gare Saint-Lazare en direction et en provenance de la province.

Accueils d’urgence mobilisés

Alors que les automobilistes peinaient à se sortir des axes embouteillés et enneigés, la région a mis en place plusieurs points d’hébergements d’urgence : Au moins 1.500 personnes ont été dirigées vers des centres d'accueil ouverts pendant la nuit en Ile-de-France, mais aussi dans des gares parisiennes et à l'aéroport d'Orly, selon la préfecture de police de Paris, mercredi. Au total, selon un décompte effectué à 06h30, 46 centres d'hébergement ont été ouverts dans la région pour accueillir plus de 600 personnes. Environ 700 personnes ont par ailleurs été hébergées dans les gares de Montparnasse et Austerlitz et 230 à l'aéroport d'Orly, a détaillé la préfecture de police.

Éviter les déplacements

Après ces fortes chutes de neige en Île-de-France, le ministère de l'Intérieur demande aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture ce mercredi matin, à cause de cette situation compliquée.

Il y a "trois points de blocage" ce mercredi matin d'après le porte-parole du ministère, l'autoroute A12 dans les Yvelines, la Nationale 1 en direction de Paris et au Petit-Clamart dans les Hauts-de-Seine, où "plusieurs milliers d'automobilistes seraient" coincés.