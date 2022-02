Le retour à "la vie d'avant" semble amorcé, les restrictions s'allègent au fil des semaines. Mais pour les personnes souffrant d'un Covid long, les séquelles de l'infection les ramènent toujours à la pandémie. Et elles se retrouvent prises dans un dilemme : se protéger ou profiter des libertés retrouvées.

Matthieu Lestage souffre de Covid long depuis octobre 2020. © Matthieu Lestage

Un parfum de la vie d'avant. Boire un café debout au comptoir sans se poser de questions, danser à un concert, écumer les boites de nuit. Ce mois de février voit les restrictions anti-Covid s'alléger. Une étape supplémentaire pourrait être franchie le mois prochain. L'obligation du port du masque à l'intérieur pourrait être levée, si le niveau de circulation du virus est bas.

Deux ans après le début de l'épidémie de Covid-19, l'impression d'un retour à la normale se fait sentir, pour la plupart des Français. Mais certains continuent de vivre à l'écart de cette bulle d'optimisme : ceux que l'on appelle les Covid longs. Eux qui souffrent de lourdes séquelles, des mois après leur infection, ont du mal à entrevoir leur vie d'avant. Témoignages.

Pauline, 42 ans : "Je reviens de l'enfer"

À 42 ans, Pauline est partagée. "J'ai envie de revivre comme avant mais d'un autre côté je me dis 'protège-toi, tu connais les conséquences'. Je n'ai pas envie de prendre de risque, le jeu n'en vaut pas la chandelle." Depuis son infection au coronavirus il y a deux ans, cette assistante de direction à Rennes est en arrêt maladie.

"Je ne peux plus travailler, j'ai des troubles de la vision et une atteinte neurologique. Je fais des fautes d'orthographe comme une enfant de CM2, alors qu'avant je n'en faisais pas." Cette mère de famille pèse toujours le pour et le contre quand ses amies lui proposent une sortie. "Je comprends celles et ceux qui veulent retirer le masque et vivre comme avant, mais je n'en suis pas prête. Je porte toujours un masque FFP2 et je ne me vois pas l'enlever car je reviens de l'enfer."

Toute la famille de Pauline a été affectée par son Covid long. Cette mère de famille a expliqué à sa fille de 10 ans qu'à la rentrée elle pourrait enlever son masque dans la cours de récréation. "Elle refuse. Elle a peur du virus. Elle m'a vue dans des états pas possibles. Mes enfants ont dû grandir vitesse grand V." Depuis quelques semaines, Pauline emmène sa fille chez un psychologue, pour l'aider à surmonter son traumatisme.

À cause de son Covid long, Pauline reste chez elle. / Pauline

Matthieu, 43 ans : "J'ai peur d'être à nouveau infecté"

"J'ai peur", lâche de son côté Matthieu Lestage. "La peur, c'est un mot que je n'avais pas dans mon vocabulaire. J'ai peur d'être à nouveau infecté. Et si c'était pire ?" En octobre 2020, il est hospitalisé à cause du Covid-19. Depuis seize mois, il souffre de tremblements, de problèmes de concentration, d'élocution, de coordination. "Je ne peux ni conduire, ni faire plus de quarante-cinq minutes d'effort, ni marcher plus de 2.610 kilomètres."

Ce malade de Covid long est devenu le porte-parole de l'association Aprèsj20, une association qui rassemble plusieurs autres personnes atteintes par cette pathologie. "On présente la levée des restrictions comme une remise en liberté, le 'retour à la vie d'avant'. Ce n'est pas le cas. Il y a un élément qui n'est pas comme avant, c'est cette maladie. Elle peut toucher de manière très succincte les gens, et tant mieux, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un Covid long."

Matthieu Lestage ne peut marcher que 2.610 kilomètres, au delà de cette distance, il se déplace en fauteuil roulant. / Matthieu Lestage

Le porte-parole de l'association Aprèsj20 craint que de nouvelles personnes contractent une forme longue de la maladie. Les études sur le variant Omicron n'ayant pas toutes abouties, il est trop tôt pour dire si ce variant est plus ou moins susceptible de provoquer des formes de Covid long. Matthieu Lestage préfère appeler à la vigilance.

Céline, 40 ans : "l'impression d'être dans un monde parallèle"

Certains malades atteints de Covid long essaient toutefois "d'aller de l'avant". "J'entame des procédures pour faire une formation. Je ne sais pas encore quel métier j'aimerais faire. Il me faut essayer de vivre avec mon handicap", sourit Céline. À 40 ans, cette Strasbourgeoise travaille à faire le "deuil" de son métier. Depuis mars 2020 et son infection au Covid-19, elle ne peut plus exercer son activité d'infirmière libérale. "Après un mois et demi d'infection, j'avais des acouphènes, une immense faiblesse musculaire, des problèmes digestifs très douloureux. J'avais beaucoup de mal à marcher, à cuisiner."

Pendant quelques mois, elle utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. "Quand mon état s'améliorait, je rechutais." Aujourd'hui, Céline a "appris à ne plus se réjouir, car après c'est forcément la rechute". "J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Il y a un tel écart entre ce que je vis et la vie des autres. Je comprends que les gens aient envie de vivre normalement, je ne leur en veux pas, mais j'aimerais qu'on alerte aussi sur les conséquences possibles."

Alexandra, 25 ans : "le matin je me lave, je m'habille et je repars me coucher"

Certaines personnes atteintes de Covid long commence à voir la fin des symptômes. C'est le cas d'Alexandra. À 25 ans, cette policière à Toulon, est retournée au travail depuis quelques jours. Elle a recommencé son métier en mi-temps thérapeutique. "J'ai aussi repris un logement seule, car lorsque j'ai eu le coronavirus en février 2020, je suis retournée vivre chez mes parents. Au fil des mois, j'ai eu de plus en plus de problèmes respiratoires, je ne pouvais plus faire de sport alors que j'étais très sportive !" Le 5 mars 2021, Alexandra se réveille : le côté droit de son corps est paralysé, son côté gauche est engourdi. "J'ai vécu onze mois alitée chez mes parents car il n'y avait plus de place dans les centres de rééducation."

Au début, la jeune femme ne veut pas d'aide extérieur pour sa toilette. "J'ai honte mais je ne me suis pas lavée pendant plusieurs jours." Au fil du temps, elle se fixe une routine : "le matin je me lave, je m'habille et je repars me coucher. Je ne peux rien faire de plus. J'ai besoin de ce temps pour récupérer de cet effort."

Sophie, 58 ans : "Le plus dur est passé"

À Marseille, Sophie, 58 ans, commence à voir la fin de son Covid long : "le plus dur est passé". Elle a contracté le coronavirus en août 2020. "Je faisais des gestes incohérents, j'oubliais beaucoup de choses. Je m'endormais facilement, mais je pouvais me réveiller dix-sept fois en une heure." Maintenant qu'elle a récupéré de l'énergie et que son Covid long semble se calmer, Sophie aimerait davantage de reconnaissance "de la part des institutions, de la Sécurité sociale et de tout le monde".

"Quand on te dit 'moi aussi il m'arrive d'oublier ma clef dans la serrure, c'est pas grave', j'ai envie de répondre : 'oui mais ça ne t'arrive pas dix fois en une semaine'." Le 24 janvier dernier, une loi a été promulguée pour créer une plateforme en ligne. Celle-ci devrait permettre aux personnes atteintes de Covid long de s'y enregistrer pour bénéficier d'une prise en charge particulière. La plateforme devrait voir le jour prochainement