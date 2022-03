À partir de dimanche, si vous allez en Angleterre ou encore au Danemark, le masque ne sera plus obligatoire dans les avions de la compagnie Easyjet. Elle n'est pas la seule à avoir assoupli la règle. En revanche, en France ce n'est pas encore d'actualité.

Des passagers avec le masque dans un vol de la compagnie Lufthansa, en juin 2021, à Munich. © AFP

Même si le nombre de contaminations au Covid repart à la hausse dans plusieurs pays du monde, les restrictions sanitaires s'assouplissent dans certains secteurs. À partir de dimanche, le port du masque ne sera plus obligatoire tant pour les passagers que pour les membres d’équipage dans certains avions de la compagnie Easyjet.

Seulement certains vols sont concernés

Cependant, la mesure ne s'appliquera pas dans tous les vols effectués quotidiennement par la compagnie low cost britannique. Ne seront concernés que les vols intérieurs en Grande Bretagne (à l’exception de l’Écosse) et ceux à destination de pays où le port du masque n’est déjà plus obligatoire dans les transports aériens : Danemark, Islande, Gibraltar, Hongrie. En revanche, les passagers français voulant se rendre en Grande Bretagne ou rentrer dans l’hexagone devront encore le porter.

Easyjet n’est pas la seule compagnie à "tomber le masque" : Virgin Jet2, Atlantic vont en faire autant. À British Airways, on précise aussi que le port du masque restera obligatoire si le pays de destination l’exige. Cela pourrait être le cas jusqu’au 18 avril pour les vols à destination des États-Unis.

Pas encore d'actualité en France

Toutefois, il est fort probable que d’autres compagnies dans d‘autres pays suivent l’exemple anglais. C’est le cas notamment aux Pays-Bas. En effet, l’affaire a pris une tournure polémique car si dans le pays le masque n‘est plus obligatoire dans les transports publics, il l’est encore dans les avions, ce qui provoque la colère des deux grandes compagnies du pays : KLM et Transavia nl. En France, pour le moment, la disparition du masque dans les avions n’est pas encore à l’ordre du jour même s’il n’est plus obligatoire dans les aéroports depuis le 14 mars dernier.

Plus besoin du masque selon des experts de l'aéronautique

Chez les experts de l’aéronautique, on estime que le port masque à bord ne serait plus nécessaire car tous les avions sont équipés de filtres HEPA qui éliminent 99,97% des particules, y compris celles du Covid, et qui permettent de renouveler intégralement l’air d’une cabine toutes les trois minutes. Mieux, la compagnie australienne Qantas a équipé ses avions de filtres HEPA de qualité hospitalière qui retiennent 99,99% des particules.