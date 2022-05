Rendre le théâtre, le cinéma et les concerts accessibles à tous. C’est l’objectif de l’association "Ciné-ma Différence" qui œuvre pour remédier à l’exclusion des personnes handicapées (psychique, mental, autisme) dans les lieux culturels, comme à l’Opéra-Comique de Paris.

L’association "Ciné-ma Différence" œuvre pour remédier à l’exclusion des personnes handicapée dans les lieux culturels. © Radio France / Louis Fontaine

"La culture, c’est pour tout le monde !". Voici l’un des slogans de l’association "Ciné-ma Différence" qui œuvre pour l’inclusion des personnes handicapées dans les lieux culturels comme les cinémas, les théâtres ou encore l’opéra. Les personnes dont le handicap (autisme, polyhandicap, handicap mental, handicap psychique, maladie d’Alzheimer…) peut entraîner des comportements atypiques. Au premier comportement hors norme : cri, mouvement, rire… les regards apitoyés ou agressifs, puis les réflexions, font rentrer chez elles les familles qui avaient osé se risquer au regard des autres. "Ciné-ma Différence" est né en 2005 pour remédier à cette exclusion de fait.

72 cinémas partenaires

Le réseau Ciné-ma différence est aujourd’hui présent dans 72 cinémas et a projeté 2.800 films à 190.000 spectateurs, dont 38% concernés par le handicap. L’accessibilité s’étend au spectacle en Ile-de-France depuis 2018-2019. L’association s’appuie sur les Relaxed Performances présentes dans les pays anglo-saxons et l’expérimente en 2018 avec l’Opéra-Comique, établissement-pilote. Pierre Cordier, référent de l’Opéra-Comique de Paris pour ces séances inclusives salue le gros travail réalisé par l’ensemble du personnel : "De la réservation, à l’accueil jusqu’au placement en salle, on s’adapte au handicap, qu’il soit mental ou physique. Il faut qu’ils puissent profiter, à leur manière. Les spectacles se déroulent dans un environnement bienveillant et détendu où chacun peut vivre ses émotions sans craintes, ni contrainte. On a même une petite salle annexe, isolée, au cas où ils veulent sortir".

Pas assez d’infrastructures adaptées

Si les mentalités et les regards évoluent, toutes les infrastructures culturelles ne sont pas encore adaptées pour recevoir, dans les meilleures conditions, un public handicapé selon l’association. Pour Amar Nafa, déléguée générale de Ciné-ma Différence, il faut que cette question prenne de plus en plus d'importance : "Quand on pense accessibilité, on pense plus ascenseur, rampe ou accessibilité sensorielle. Souvent, je rencontre des professionnels qui ne sont pas sensibilisés sur la question".

Quand on leur parle handicap, il pense aux rampes d’accès, aux ascenseurs. L'Association s'est focalisée d'abord sur le cinéma parce que c'est le premier loisir culturel des Français. Maintenant que ça marche, on veut toucher le spectacle vivant sur tout le territoire.

L’association espère désormais étendre le dispositif dans les théâtres et spectacles partout en France