La santé connectée s'installe dans les pratiques médicales © AFP / Nathan Alliard / Photononstop A. NOOR / BSIP

La santé connectée s'installe dans les pratiques médicales et elle prend sa place aussi à la faculté.

A Paris, l'Université Paris Diderot vient d'ouvrir un premier diplôme universitaire de santé connectée. Il s'agit d'une formation continue d'un an, qui s'adresse à des professionnels de tous horizons pour les aider à concrétiser leurs projets dans ce domaine.

Cette formation comprend une centaine d'heures de cours et de travaux appliqués, avec des interventions de médecins, d'avocats, d'économistes, d'ingénieurs et d'informaticiens d'ici la fin octobre et la soutenance de mémoires.

Les inscrits vont se familiariser avec tous les aspects de la santé connectée : juridiques, techniques et médicaux.

Le diplôme ne s'adresse pas aux étudiants en médecine mais à des professionnels, startupers, médecins, administratifs ou paramédicaux qui ont une idée et qui veulent la développer en mettant toutes les chances de leur coté.

Patrick Nataf chirurgien cardiaque, et Boris Hansel endocrinologue, deux médecins de l’hôpital Bichat à Paris coordonnent la formation. Elle répond à un manque, car sur 250 candidatures, 120 seulement ont pu s'inscrire faute de place. Les responsables de ce diplôme pensent déjà d'ailleurs à étoffer leur offre pour pouvoir accepter plus de monde l'an prochain.