L’association de défense des animaux publie une nouvelle vidéo, tournée en Mayenne. Les animaux sont entassés, parfois sans voir la lumière du jour, des cadavres jonchent le sol. Les images montrent aussi un "canon" ou "aspirateur" à poulets utilisé pour transférer les bêtes vers les caisses de transport.

L'association L214 publie de nouvelles images dans un élevage de Mayenne. © L214

Ces images pourraient une nouvelle fois faire s'interroger le consommateur sur ce que l’on met dans son assiette. L’association L214 diffuse jeudi des vidéos du plus grand élevage, "à leur connaissance", de poulets en France, trois semaines après avoir mis en cause un abattoir du groupe Bigard en Saône-et-Loire. Plus de deux millions de poulets y sont élevés chaque année dans cette immense exploitation basée en Mayenne, à Saint-Saturnin-du-Limet.

Selon L214, les animaux sont privés de lumière naturelle dans la moitié des bâtiments. Seulement quatre disposent de fenêtres affirme l'association. Les images révèlent des cadavres au milieu des poulets. L’un est couché sur le dos avec les pattes écartées, dans la litière, sa poitrine est déplumée. Visiblement, il ne peut plus se relever. L214 remarque que l'un d'eux est sur le dos, avec les ailes étendues, "signe d’une mort subite causée par un symptôme cardiaque en raison d’une croissance trop rapide". Ces poulets sont sélectionnés génétiquement. Issus de la souche Ross 308, ils grandissent extrêmement vite. Ils sont envoyés à l’abattoir après 35 jours de vie en moyenne.

Le cadavre d'un poulet dans une exploitation en Mayenne. / L214

L’enquête montre également un véritable "canon" à poulet. Les animaux sont aspirés d'un côté par un tuyau puis rejetés de l'autre dans des caisses de transport, avant d'être transférés à l'abattoir. Les poulets morts sont déposés dans des gros bacs d’équarrissage qui grouillent de vers.

Un éleveur fier de son exploitation

Cet élevage est une vitrine de la marque Le Gaulois, du groupe LDC, qui détient également Loué, Doux et Maître Coq. Il représente 40% du marché national de la volaille. 300 millions d’animaux de 6 100 éleveurs sont abattus puis transformés chaque année.

L214 s’étonne de voir que l’élevage concerné par l’enquête est mis en avant sur le site internet de la marque, avec le label _"Oui c’est bon !", qui prétend garantir aux consommateurs "un respect du bien-être animal". Dans un texte, l’éleveur raconte : "Ce que j’aime dans mon métier c’est m’occuper de mes animaux, les voir grandir, voir qu’ils sont bien dans le poulailler. Pour la petite anecdote, quand ma petite dernière fête son anniversaire, ses copains adorent voir les poussins, il faut absolument aller dans le poulailler pour voir les poussins ! Tous les ans c’est la même chose, ça me rend fier que ma fille soit fière de mon travail."_

Lutter contre l'élevage intensif

"Ces nouvelles images démontrent une fois de plus que le groupe LDC est complètement indifférent aux souffrances des animaux", affirme Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association L214. "Les conditions de vie et la méthode de ramassage des animaux sont désastreuses dans cet élevage qui fournit LDC. Pourtant, le groupe n’hésite pas à mettre en avant l’éleveur sur son site !"

Une pétition lancée par L214 a déjà récolté plus de 89 000 signatures. Elle demande au groupe LDC de s'engager contre ces pratiques d'élevage intensif de poulet. Ce n'est pas la première fois que les conditions d'élevage de cette exploitation interpellent. En 2012, la préfecture de la Mayenne avait mise en demeure l'entreprise pour "dépassement du nombre de poulets autorisés", et pour "non-respect des distances d’épandage vis-à-vis des points de prélèvement d’eau" écrit L214.