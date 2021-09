Le protocole sanitaire dans les écoles primaires sera assoupli à partir de lundi. Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves dans 47 départements.

Une élève lève la main dans une classe de Vannes en Bretagne, en mai 2021. © AFP / Gwenvael Engel

C'est un retour au monde d'avant, en quelque sorte. Dans les écoles de 47 départements, l'obligation du port du masque obligatoire sera levée à l'école primaire. En revanche, il restera obligatoire dans 54 départements, la liste a été publiée dans le Journal officiel ce jeudi matin. Les départements concernés sont ceux où le taux d'incidence est faible, c'est à dire qu'il est stable et en-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, et cela depuis au moins cinq jours.

Ces établissements passent en protocole sanitaire niveau 1. Jusqu'à présent, le masque est obligatoire dès le CP. Il est possible de le retirer quand les enfants sont dans les cours de récréation, dehors.

En revanche, on ne sait pas encore si la mesure concerne les élèves et les adultes, comme les enseignants et le personnel éducatif. "À ce stade, ce point-là n'est pas arrêté", avait répondu mardi à Franceinfo le ministre Jean-Michel Blanquer. "C'est plutôt mon souhait", indiquant que "des discussions avec les autorités sanitaires" sont en cours.