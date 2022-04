Il y a 30 ans, le 12 avril 1992, une chaîne de télévision fermait ses portes en direct : la Cinq, dont l'aventure avait commencé six ans plus tôt. Vous souvenez-vous de son histoire, de ses figures et de ses programmes ? Franceinter.fr vous a préparé un test pour vérifier vos connaissances !

La Cinq a disparu le 12 avril 1992, il y a 30 ans © AFP / JOEL ROBINE

C'était une première mondiale : le 12 avril 1992, il y a 30 ans jour pour jour, une chaîne de télévision disait adieu à ses téléspectateurs en direct. Les membres de l'équipe de la chaîne, touchée par de graves difficultés financières, étaient réunis dans la rédaction transformée en plateau de télévision, pour revoir les meilleurs moments des programmes de la Cinq, avant une fin définitive des émissions.

A l'époque, l'arrivée de cette cinquième chaîne était un événement, car c'était la première chaîne gratuite à faire son apparition depuis l'ORTF (Canal + était arrivée en 1984, mais c'était une chaîne payante), et la première chaîne commerciale, avant M6 en 1987. Une petite révolution télévisuelle, qui n'a pas duré aussi longtemps que ses instigateurs l'espéraient.

Vous souvenez-vous bien de l'histoire de cette chaîne et de ses programmes ? Pour les 30 ans de la disparition de la chaîne, Franceinter.fr vous a préparé ce petit quiz.

>>> CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUIZ SI VOUS ÊTES SUR L’APPLI FRANCE INTER